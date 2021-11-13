В курортный Нарва-Йыэсуу постепенно возвращаются туристы. В том числе и из России(2)
“Спрос небольшой, но он есть. Можно сказать, что рождественские праздники на сегодня забронированы на 50%. Дальше наступает история с новым годом, это уже отдельная история, к тому же это всегда был праздник для россиян в Усть-Нарве. С учетом того, что на данный момент появилась возможность россиянам при наличии вакцинации въезжать в Эстонию на лечение, то мы видим хороший спрос. Новогодняя ночь у нас распродана на 70%, а начало января подходит уже практически к 80-90%. И это именно гости из России”, — рассказал руководитель Мересуу спа Игорь Баранов.
Нерабочие дни, объявленные в России в конце октября, позволили многим жителям России воспользоваться возможностью посещения эстонских санаториев.
“Мы проверяем паспорта вакцинации, со “Спутником” сейчас можно приезжать, если закончен курс. По-моему, должно быть две недели после последней прививки, то есть, это должна быть официальная бумага, но также мы делали и быстрые тесты. Это была наша инициатива. Мы хотели чтобы это было безопасно, чтобы быть уверенными, что все в порядке, потому что рядом с ними находились и наши внутренние туристы”, — пояснила Карина Кюппас, руководитель санатория Нарва-Йыэсуу.