В курортный Нарва-Йыэсуу постепенно возвращаются туристы. В том числе и из России

“Спрос небольшой, но он есть. Можно сказать, что рождественские праздники на сегодня забронированы на 50%. Дальше наступает история с новым годом, это уже отдельная история, к тому же это всегда был праздник для россиян в Усть-Нарве. С учетом того, что на данный момент появилась возможность россиянам при наличии вакцинации въезжать в Эстонию на лечение, то мы видим хороший спрос. Новогодняя ночь у нас распродана на 70%, а начало января подходит уже практически к 80-90%. И это именно гости из России”, — рассказал руководитель Мересуу спа Игорь Баранов.