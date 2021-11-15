Ситуация ухудшается во всей Европе: с 15 ноября въехать в Эстонию без ограничений можно только из 2 государств Европы(3)
!!! Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в европейских странах настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 15 по 21 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только два государства: Испания (уровень заболеваемости — 49,00 ↑) и Мальта (71,52 ↑). Нулевой уровень в течение долгого времени — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Италия (94,48 ↑), Швеция (106,35 ↓), Португалия (122,68 ↑), Монако (127,41 ↓), Франция (131,18 ↑) и Финляндия (166,56 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Сан-Марино (258,32 ↑), Кипр (268,02 ↑), Норвегия (309,58 ↑), Люксембург (337,96 ↑), Польша (357,39 ↑), Швейцария (366,36 ↑), Андорра (367,57 ↑), Германия (373,52 ↓), Исландия (392,16 ↑), Лихтенштейн (407,77 ↑), Дания (478,05 ↑), Венгрия (608,88 ↑), Греция (649,82 ↑), Нидерланды (680,80 ↑), Румыния (724,42 ↓), Великобритания (776,13 ↑), Чехия (820,23 ↑), Ирландия (858,49 ↑), Болгария (883,5 ↑), Бельгия (912,51 ↓), Австрия (1 026,81 ↑), Словакия (1 382,22 ↑), Хорватия (1 393,83 ↑), Литва (1 401,60 ↓), Латвия (1 533,33 ↓) и Словения (1 747,87 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Бахрейна, Катара, Колумбии, Кувейта, Южной Кореи, Намибии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.