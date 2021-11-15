Нашествие скорпионов в Египте: трое погибших и сотни пострадавших(2)
В Египте после дождей началось нашествие скорпионов, пишет "Моя Планета".
В Асуане от этих ядовитых паукообразных пострадало 450 человек, три человека погибли.
Проливные дожди регулярно вымывают на улицы скорпионов, а иногда и ядовитых змей.
Ужаление скорпиона чрезвычайно болезненно, после него начинается головокружение, затруднение дыхания, мышечные спазмы и судороги. Спасти человека можно, введя ему специальную сыворотку. Противоядие доставлено в медицинские центры страны, в том числе и в удаленных деревнях. Для лечения ужаленных пациентов медиков отозвали от вакцинации населения против коронавируса.
В Минздраве Египта жителям порекомендовали оставаться дома и не гулять в местах, где много деревьев.
Жителей призывают не выходить из домов и избегать мест с большим количеством деревьев.