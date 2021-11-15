Нашествие скорпионов в Египте: трое погибших и сотни пострадавших

В Египте после дождей началось нашествие скорпионов, пишет "Моя Планета".

В Асуане от этих ядовитых паукообразных пострадало 450 человек, три человека погибли.

Проливные дожди регулярно вымывают на улицы скорпионов, а иногда и ядовитых змей.

Ужаление скорпиона чрезвычайно болезненно, после него начинается головокружение, затруднение дыхания, мышечные спазмы и судороги. Спасти человека можно, введя ему специальную сыворотку. Противоядие доставлено в медицинские центры страны, в том числе и в удаленных деревнях. Для лечения ужаленных пациентов медиков отозвали от вакцинации населения против коронавируса.

В Минздраве Египта жителям порекомендовали оставаться дома и не гулять в местах, где много деревьев.

Жителей призывают не выходить из домов и избегать мест с большим количеством деревьев.