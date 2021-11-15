8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?

К таким, например, относятся разные островные государства, в том числе Филиппины. Райский архипелаг с идиллическими пейзажами, редкой фауной и невероятно гостеприимными жителями стал настоящей отдушиной как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто хочет уединенно проводить время на пляже вдали от городской суеты. О том, какие места обязательно стоит посетить в Филиппинах и чем они так привлекают туристов со всей Европы, рассказывает “Лента.ру”.

Лучший остров Земли



Расположенные вдали от основных туристических путей и не имеющие сухопутных границ с другими странами, обособленные Филиппины являются отличным убежищем для тех, кого привлекают тропические пейзажи, но кто утомился от шумных улиц остальных азиатских курортов. В прошлом более 350 лет островное государство было испанской колонией, а затем в течение почти 150 лет находилось под властью США. Обе эпохи сильно сказались на культуре и менталитете людей, особенно период американской власти, — именно поэтому на Филиппинах почти свободно говорят по-английски, а местные жители встречают туристов на каждом шагу с приставкой “мэм” или “сэр”.

Во время пандемии филиппинцы также прилагали все усилия, чтобы сохранить безопасность на популярных направлениях. Туристическая отрасль страны воспользовалась локдауном для улучшения условий на курортах и развития популярных направлений в тропики по всей стране. Поэтому после открытия границ путешественников ждет еще больше впечатлений, чем раньше.

Наиболее простым способом добраться до Филиппин является перелет до Манилы. Большинство путешественников сразу направляется из столицы на близлежащие острова — например, самый протяженный и экзотический из всего архипелага — Палаван, который также является самой южной провинцией республики.