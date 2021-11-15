8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
К таким, например, относятся разные островные государства, в том числе Филиппины. Райский архипелаг с идиллическими пейзажами, редкой фауной и невероятно гостеприимными жителями стал настоящей отдушиной как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто хочет уединенно проводить время на пляже вдали от городской суеты. О том, какие места обязательно стоит посетить в Филиппинах и чем они так привлекают туристов со всей Европы, рассказывает “Лента.ру”.
Лучший остров Земли
Расположенные вдали от основных туристических путей и не имеющие сухопутных границ с другими странами, обособленные Филиппины являются отличным убежищем для тех, кого привлекают тропические пейзажи, но кто утомился от шумных улиц остальных азиатских курортов. В прошлом более 350 лет островное государство было испанской колонией, а затем в течение почти 150 лет находилось под властью США. Обе эпохи сильно сказались на культуре и менталитете людей, особенно период американской власти, — именно поэтому на Филиппинах почти свободно говорят по-английски, а местные жители встречают туристов на каждом шагу с приставкой “мэм” или “сэр”.
Во время пандемии филиппинцы также прилагали все усилия, чтобы сохранить безопасность на популярных направлениях. Туристическая отрасль страны воспользовалась локдауном для улучшения условий на курортах и развития популярных направлений в тропики по всей стране. Поэтому после открытия границ путешественников ждет еще больше впечатлений, чем раньше.
Наиболее простым способом добраться до Филиппин является перелет до Манилы. Большинство путешественников сразу направляется из столицы на близлежащие острова — например, самый протяженный и экзотический из всего архипелага — Палаван, который также является самой южной провинцией республики.
У знаменитого острова за все время его существования появилось немало поклонников, и одним из них был известный французский исследователь Жак Ив Кусто. Во время своей экспедиции на Филиппины он назвал этот малоизученный клочок земли самым красивым местом, которое ему приходилось видеть. А британский писатель Алекс Гарланд вдохновлялся здешними пейзажами при написании романа “Пляж”, по которому позже был снят одноименный культовый фильм с Леонардо Ди Каприо.
При этом Палаван и его достопримечательности неоднократно занимали лидирующие позиции в мировых рейтингах, а читатели одного из самых влиятельных журналов о путешествиях Travel and Leisure дважды провозглашали его лучшим островом на Земле. Так почему Палаван притягивает искушенных путешественников и в чем его главное отличие от остальных похожих друг на друга райских островов?
Во-первых, в провинции сохранилась своеобразная деревенская аутентичность с вкраплениями яркого колорита. Кроме того, посетителей острова поражает богатейший глубоководный мир и природа с холмистыми пейзажами, покрытыми густым зеленым ковром. При этом Палаван остается относительно нетронутым уголком, и здесь в распоряжении туристов может оказаться едва ли не собственный остров.
Частный рай
Если отдыхающим хочется ощутить максимальный комфорт от пребывания на Палаване, нужно отправляться на частный курорт Аманпуло, где постояльцы могут разместиться в виллах на берегу океана с личным шеф-поваром и дворецким.