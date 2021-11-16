Где искать счастье? В Чехии жители обозначат на карте самые счастливые места

Подобные карты делают в разных европейских городах, чтобы изменить подход к обустройству самых неблагополучных районов. Обычно для их создания горожан просят обозначить самые неблагоприятные места, пишет Europulse .

В Пршерове тоже изначально собирались составить “Карту злости”. Однако местные студенты провели исследование, которое показало, что такой подход к созданию карт и развитию городского пространства не является достаточно эффективным: из-за него горожане концентрируются на негативных аспектах развития города и не замечают многие перемены к лучшему.