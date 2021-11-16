16.11.2021, 09:39
Где искать счастье? В Чехии жители обозначат на карте самые счастливые места
Freepik, snowing
В чешском городе Пршеров горожанам предложили создать “Карту счастья”. На ней через специальный сайт жители города будут отмечать городские пространства, в которых они чувствуют себя наиболее счастливыми. Благодаря полученной информации мэрия собирается вычислить самые “несчастные” районы и улучшить их.
Подобные карты делают в разных европейских городах, чтобы изменить подход к обустройству самых неблагополучных районов. Обычно для их создания горожан просят обозначить самые неблагоприятные места, пишет Europulse.
В Пршерове тоже изначально собирались составить “Карту злости”. Однако местные студенты провели исследование, которое показало, что такой подход к созданию карт и развитию городского пространства не является достаточно эффективным: из-за него горожане концентрируются на негативных аспектах развития города и не замечают многие перемены к лучшему.
По их мнению, создание “Карты счастья” поможет не только улучшить городские пространства, но и сохранить оптимизм местных жителей.