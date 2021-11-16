16.11.2021, 11:07
Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией(5)
Timo Jaakonaho, Scanpix
О возобновлении железнодорожного сообщения с Эстонией, к сожалению, пока никаких переговоров не ведется.
“С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований”, — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое во вторник провела вице-премьер Татьяна Голикова.
Оперативный штаб рекомендует гражданам перед поездками в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19, сообщает “Интерфакс”.