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17.11.2021, 09:55

Во Флоренции бесплатно раздадут оливковые рощи

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Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht
Мэрия Флоренции решила раздать оливковые рощи, которыми она владеет. Взять их под опеку сможет любой желающий.

Чтобы получить оливковую рощу, придется пройти несколько стадий отбора. Каких – пока неизвестно. Но если мэрия одобрит Вашу кандидатуру, Вы сможете производить собственное масло и продавать его минимум три года (позже соглашение можно будет продлить еще на три), сообщает портал 34travel.me.

Такую инициативу власти Флоренции запускают, чтобы вернуть интерес горожан к традиционному занятию и привлечь их к сельскохозяйственной жизни города. Похожие проекты уже реализовывали и в других городах Европы.

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