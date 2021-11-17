17.11.2021, 09:55
Во Флоренции бесплатно раздадут оливковые рощи(1)
Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht
Мэрия Флоренции решила раздать оливковые рощи, которыми она владеет. Взять их под опеку сможет любой желающий.
Чтобы получить оливковую рощу, придется пройти несколько стадий отбора. Каких – пока неизвестно. Но если мэрия одобрит Вашу кандидатуру, Вы сможете производить собственное масло и продавать его минимум три года (позже соглашение можно будет продлить еще на три), сообщает портал 34travel.me.
Такую инициативу власти Флоренции запускают, чтобы вернуть интерес горожан к традиционному занятию и привлечь их к сельскохозяйственной жизни города. Похожие проекты уже реализовывали и в других городах Европы.