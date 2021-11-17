Во Флоренции бесплатно раздадут оливковые рощи

Чтобы получить оливковую рощу, придется пройти несколько стадий отбора. Каких – пока неизвестно. Но если мэрия одобрит Вашу кандидатуру, Вы сможете производить собственное масло и продавать его минимум три года (позже соглашение можно будет продлить еще на три), сообщает портал 34travel.me.