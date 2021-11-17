В России усложнят въезд иностранцев в страну

Так, въезд иностранных граждан в Россию осложнят еще одной процедурой — для допуска на борт самолета им будет необходимо предъявить QR-код.

“Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом”, — отметил Богданов.