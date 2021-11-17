Миллионы австрийцев, не желающих прививаться, отправлены в локдаун. Как им живется?
Карина может выходить из дома только по определенным причинам, таким как работа или покупка еды. Ей запрещено посещать кафе и рестораны. Корреспондент BBC встретилась с ней в одном из парков Вены, где ей разрешено заниматься спортом.
Карина говорит, что не понимает, почему государство так с ней поступает, и это ее печалит.
“Сегодня утром я проходила мимо кафе. Немного странно заглядывать внутрь и знать, что я не могу войти. Это заставляет чувствовать себя изгнанным из общества и подвергнутым изоляции. Получается, что я одна из тех, кого сделали врагом. И это не очень хорошо”, — говорит она.
“Я не хочу, чтобы люди болели. Я проявляю осторожность. Я регулярно прохожу тесты. Я не вхожу в группу повышенного риска, и я считаю, что прививаться или нет — это сугубо личное решение. Я вполне понимаю тех, кто вакцинируются, равно как и тех, кто вакцинироваться не хочет”, — рассуждает Карина.
После объявления о введении локдауна для непривитых в нескольких местах страны прошли акции протеста.
Полиция говорит, что будет проводить выборочные проверки людей в общественных местах и штрафовать всех, кто не может предъявить документ о вакцинации или недавно перенесенном заболевании ковидом.
Лишь около 65% населения Австрии полностью вакцинировано: это один из самых низких показателей в Западной Европе.
Сейчас в стране отмечается самый высокий уровень ежедневных заражений коронавирусом с начала пандемии.
Канцлер Александр Шалленберг говорит, что правительство было вынуждено пойти на такие радикальные меры из-за всплеска заражений.
Он заявил, что уровень вакцинации постыдно низкий и пока он остается таким, страна не сможет выйти из порочного круга национальных локдаунов, которые улучшают ситуацию лишь на время и ощутимо бьют по экономике.
Введение локдауна длля непрививитых уже оказало эффект: перед центрами вакцинации в Вене выстроились длинные очереди. Кто-то приходит на ревакцинацию, а кто-то — решается на первые уколы.
Доктор Томас Секерес, глава Австрийской медицинской палаты, надеется, что уровень вакцинации вырастет до 80% и более.
“Мы знаем, что вакцинация — единственный способ уменьшить число заражений. Мы надеемся, что карантина для невакцинированных австрийцев будет достаточно, чтобы прервать цепочку. Но эксперты в этом не уверены. Возможно, нам потребуются дополнительные меры для достижения цели по уровню вакцинации”, — говорит доктор.
Многие австрийцы рады тому, что число вакцинированных вырастет, но при этом немало и тех, кто считает, что изоляция непривитых противоречит конституции.
Карл Веллер, венский бизнесмен, говорит, что поддерживает усилия государства по увеличению уровня вакцинации. “Это необходимо для нашего здоровья и нашей экономики”, — уверен он.
“Но разделение на привитых и непривитых — это катастрофа. Люди начинают все больше и больше злиться и бояться друг друга”, — добавляет бизнесмен.
Покупать одежду и другие товары, не входящие в список первоочередных, теперь тоже могут только вакцинированные.
Австрийка Дорис, с которой корреспондент Би-би-си побеседовала в центре Вены, говорит, что те, кто не хочет прививаться, начинают выводить ее из терпения.
“Единственный выход из нынешней ситуации состоит в том, что мы все должны пройти вакцинацию. Это единственное решение. В противном случае мы никогда из этого не выберемся”, — убеждена она.