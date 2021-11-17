Миллионы австрийцев, не желающих прививаться, отправлены в локдаун. Как им живется?

Карина может выходить из дома только по определенным причинам, таким как работа или покупка еды. Ей запрещено посещать кафе и рестораны. Корреспондент BBC встретилась с ней в одном из парков Вены, где ей разрешено заниматься спортом.

Карина говорит, что не понимает, почему государство так с ней поступает, и это ее печалит.

“Сегодня утром я проходила мимо кафе. Немного странно заглядывать внутрь и знать, что я не могу войти. Это заставляет чувствовать себя изгнанным из общества и подвергнутым изоляции. Получается, что я одна из тех, кого сделали врагом. И это не очень хорошо”, — говорит она.

“Я не хочу, чтобы люди болели. Я проявляю осторожность. Я регулярно прохожу тесты. Я не вхожу в группу повышенного риска, и я считаю, что прививаться или нет — это сугубо личное решение. Я вполне понимаю тех, кто вакцинируются, равно как и тех, кто вакцинироваться не хочет”, — рассуждает Карина.

После объявления о введении локдауна для непривитых в нескольких местах страны прошли акции протеста.

Полиция говорит, что будет проводить выборочные проверки людей в общественных местах и ​​штрафовать всех, кто не может предъявить документ о вакцинации или недавно перенесенном заболевании ковидом.

Лишь около 65% населения Австрии полностью вакцинировано: это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Сейчас в стране отмечается самый высокий уровень ежедневных заражений коронавирусом с начала пандемии.

Канцлер Александр Шалленберг говорит, что правительство было вынуждено пойти на такие радикальные меры из-за всплеска заражений.

Он заявил, что уровень вакцинации постыдно низкий и пока он остается таким, страна не сможет выйти из порочного круга национальных локдаунов, которые улучшают ситуацию лишь на время и ощутимо бьют по экономике.

Введение локдауна длля непрививитых уже оказало эффект: перед центрами вакцинации в Вене выстроились длинные очереди. Кто-то приходит на ревакцинацию, а кто-то — решается на первые уколы.