Они вернулись! Lonely Planet впервые после начала пандемии назвал ТОП-10 туристических направлений в 2022 году

В 1973 году молодая британская пара Тони и Морин Уиллер опубликовали путеводитель под названием “По Азии по дешевке” (Across Asia on The Cheap). Они и подумать не могли, что их скромный путеводитель заложит основу всемирного туристического бренда Lonely Planet.

И вот, спустя 50 лет, мы видим, как скромный путеводитель превратился в настоящую “империю” путеводителей. Туризм потихоньку начнает восстанавливаться и люди все чаще думают о путешествиях. Есть надежда, что в 2022 году все станет еще лучше и мы сможем наверстать упущенное, поехать туда, куда планировали и встретиться с теми, с кем ждем встречи уже больше года.