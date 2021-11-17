Они вернулись! Lonely Planet впервые после начала пандемии назвал ТОП-10 туристических направлений в 2022 году
В 1973 году молодая британская пара Тони и Морин Уиллер опубликовали путеводитель под названием “По Азии по дешевке” (Across Asia on The Cheap). Они и подумать не могли, что их скромный путеводитель заложит основу всемирного туристического бренда Lonely Planet.
И вот, спустя 50 лет, мы видим, как скромный путеводитель превратился в настоящую “империю” путеводителей. Туризм потихоньку начнает восстанавливаться и люди все чаще думают о путешествиях. Есть надежда, что в 2022 году все станет еще лучше и мы сможем наверстать упущенное, поехать туда, куда планировали и встретиться с теми, с кем ждем встречи уже больше года.
“После вынужденного перерыва пришло время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь”, — говорится в заявлении Тома Холла, вице-президента Lonely Planet по работе с клиентами.
В этом году Lonely Planet определила десять лучших городов, регионов и стран, которые, по мнению составителей рейтинга, должны быть среди наиболее востребованных среди туристов направлений.
Десятью лучшими городами стали:
1. Окленд, Новая Зеландия
2. Тайбэй, Тайвань
3. Фрайбург, Германия
4. Атланта, США
5. Лагос, Нигерия
6. Никосия / Лефкосия, Кипр
7. Дублин, Ирландия
8. Мерида, Мексика
9. Флоренция, Италия
10. Кёнджу, Южная Корея