Для ответственных путешественников из Эстонии открыто 40 прямых направлений
Хотя из исследования, проведенного в октябре фирмой Kantar Emor, выяснилось, что 39% жителей Эстонии считают риск заразиться коронавирусом во время путешествий низким, Таллиннский аэропорт, готовясь к грядущему зимнему сезону отпусков, просит заботиться о себе и о других пассажирах, вакцинируясь и проявляя ответственность, сообщает Таллиннский аэропорт.
Из исследования выяснилось, что жители Эстонии очень хотят улететь на отдых. 32% опрошенных улетели бы при первой же возможности к Средиземному морю, каждый четвертый респондент с удовольствием погостил бы у друга или родственника, живущего заграницей.
Зимний график полетов Таллиннского аэропорта дает все возможности для ответственных путешествий. В график включены полеты по 40 прямым направлениям, в том числе горячо любимые жителями Эстонии рейсы в Египет и на Канарские острова.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, вполне понятно, что многие люди пока занимают выжидающую позицию относительно путешествий. Однако, если смотреть на цены, то сейчас самое время покупать авиабилеты. “Зимний сезон продлится до конца марта, то есть сейчас самое время строить планы на новый год и на следующую весну. Для того чтобы путешествия проходили проще и без особых хлопот, я призываю всех вакцинироваться и подходить к путешествиям ответственно”.
По словам Пяргмяэ, восстанавливается желание людей путешествовать, возвращается чувство уверенности — это показывает и рост количества пассажиров. “Вакцинация, однозначно, упростила путешествия. К настоящему моменту люди, которые уже вакцинировались, поняли, что во время путешествий риск заразиться не выше, чем, например, в торговом центре, ресторане или театре. Повсюду нужно вести себя ответственно. Да и в разных странах Европы предъявление сертификата о вакцинации уже стало рутиной, поэтому тем, кто вакцинировался, наслаждаться путешествиями намного проще”.
Любой, кто отправляется в путешествие, может избежать неожиданностей, предварительно проделав домашнюю работу, то есть ознакомившись с требованиями въезда в страну назначения и проявляя ответственность. Пяргмяэ подчеркивает, что ношение маски в аэропорту является обязательным, введены различные профилактические меры для охраны здоровья всех находящихся в нем людей. “Несмотря на это, мы рады видеть, что люди снова пользуются аэропортом, чтобы отправляться в путешествия, открывать для себя новые места и получать положительные эмоции. Со всеми местами назначения, с которыми у Таллинна есть прямое сообщение, можно ознакомиться на веб-сайте Таллиннского аэропорта”.
В октябре через Таллиннский аэропорт прошли 184 655 пассажиров, и это наибольшее число пассажиров, обслуженных за один месяц, с момента начала пандемии коронавируса (58% от уровня, который наблюдался до кризиса). Средняя наполняемость регулярных рейсов составила 68%. Таллиннский аэропорт движется к цели обслужить к концу 2021 года 1,2 миллиона пассажиров.