Для ответственных путешественников из Эстонии открыто 40 прямых направлений

Хотя из исследования, проведенного в октябре фирмой Kantar Emor, выяснилось, что 39% жителей Эстонии считают риск заразиться коронавирусом во время путешествий низким, Таллиннский аэропорт, готовясь к грядущему зимнему сезону отпусков, просит заботиться о себе и о других пассажирах, вакцинируясь и проявляя ответственность, сообщает Таллиннский аэропорт.

Из исследования выяснилось, что жители Эстонии очень хотят улететь на отдых. 32% опрошенных улетели бы при первой же возможности к Средиземному морю, каждый четвертый респондент с удовольствием погостил бы у друга или родственника, живущего заграницей.

Зимний график полетов Таллиннского аэропорта дает все возможности для ответственных путешествий. В график включены полеты по 40 прямым направлениям, в том числе горячо любимые жителями Эстонии рейсы в Египет и на Канарские острова.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, вполне понятно, что многие люди пока занимают выжидающую позицию относительно путешествий. Однако, если смотреть на цены, то сейчас самое время покупать авиабилеты. “Зимний сезон продлится до конца марта, то есть сейчас самое время строить планы на новый год и на следующую весну. Для того чтобы путешествия проходили проще и без особых хлопот, я призываю всех вакцинироваться и подходить к путешествиям ответственно”.

По словам Пяргмяэ, восстанавливается желание людей путешествовать, возвращается чувство уверенности — это показывает и рост количества пассажиров. “Вакцинация, однозначно, упростила путешествия. К настоящему моменту люди, которые уже вакцинировались, поняли, что во время путешествий риск заразиться не выше, чем, например, в торговом центре, ресторане или театре. Повсюду нужно вести себя ответственно. Да и в разных странах Европы предъявление сертификата о вакцинации уже стало рутиной, поэтому тем, кто вакцинировался, наслаждаться путешествиями намного проще”.