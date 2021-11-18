Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных

Тесты останутся обязательными только для непривитых туристов (всех, кто старше 12 лет). Также выборочно проверять на коронавирус иностранцев будут по прилете. Если результат окажется положительным, путешественникам придется отправиться на 5-дневный карантин. По истечению этого срока — еще один тест, пишет портал 34travel.me.