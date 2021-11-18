18.11.2021, 10:25
Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных
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Куба сняла часть ограничений к старту туристического сезона. Так, теперь вакцинированные путешественники смогут приезжать в страну без ПЦР-тестов.
Тесты останутся обязательными только для непривитых туристов (всех, кто старше 12 лет). Также выборочно проверять на коронавирус иностранцев будут по прилете. Если результат окажется положительным, путешественникам придется отправиться на 5-дневный карантин. По истечению этого срока — еще один тест, пишет портал 34travel.me.
Сейчас в стране действует минимум карантинных ограничений: комендантский час отменили, передвигаться между провинциями разрешили. Но все еще действует масочный режим и социальная дистанция.