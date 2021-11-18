Онлайн-экскурсии по музеям Германии: где и что можно посмотреть

С тех пор онлайн-формат опробовали в Дрездене на ряде менее масштабных тематических выставок и экскурсий, посвященных постоянной экспозиции, а также для туров по Гравюрному кабинету, расположенному в Дрезденском дворце-резиденции.

Как рассказала координатор проекта “Образование в Земпербау” Зимоне Зайферт, в музейном комплексе Государственные художественные собрания Дрездена (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) первая онлайн-экскурсия была реализована во время локдауна в декабре 2020 года. “Тогда у нас проходила выставка Караваджо. Однако спустя всего две недели после ее открытия начался локдаун. Мы решили, что хотим представить эту выставку публике хотя бы виртуально, и это был настоящий успех — к нам подключались люди со всего мира”, — вспоминает Зайферт.

Однако и у тех, кто не имеет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, будет возможность приобщиться к прекрасному, а именно — благодаря виртуальным экскурсиям, на которые сделали ставку многие немецкие музеи во время действия карантинных ограничений.

В ноябре 2021 года на фоне растущего числа заражений коронавирусом в Германии большинство музеев, выставочных залов и картинных галерей начали усиленно готовиться к переходу на так называемый принцип 2G, подразумевающий, что посещать эти учреждения смогут лишь привитые или уже переболевшие COVID-19.

Локдаун 2020 года в Германии заставил многие культурные учреждения, в том числе крупнейшие музеи страны, задуматься о том, как сделать их фонды доступными даже в условиях карантина. В результате появился целый ряд новых форматов общения с посетителями — начиная с интерактивных виртуальных экскурсий и вплоть до видеороликов-презентаций в соцсетях и на YouTube. О том, как попасть на виртуальную экскурсию в Дрезденскую картинную галерею или созвониться с гидом музея Боде в Берлине, пишет Deutsche Welle .



До 2 января 2022 года в Картинной галерее Старых мастеров в Цвингере и Земпербау проходит тематическая выставка голландского художника Иоганна Вермеера. “Каждый четверг и каждое воскресенье в 19:00 (по берлинскому времени. — Ред.) эту выставку можно посетить в виртуальном 3D-формате, подключившись к цифровой экскурсии в режиме реального времени на сайте Земпербау, — рассказывает Зайферт. — При этом экскурсовод, модерирующий видеоконференцию, не только проведет гостей по залам галереи, но и ответит на их вопросы”.







По четвергам онлайн-экскурсии проводятся на немецком, а по воскресеньям — на английском языке. Посещение выставки картин Иоганна Вермеера бесплатное. “В прошлом и нынешнем году мы хотели сделать (посетителям. — Ред.) подарок, виртуально распахнув двери в это трудное время, когда прийти в музей самому (из-за карантинных ограничений. — Ред.) невозможно”, — указывает Зайферт. По ее словам, Государственные художественные собрания Дрездена получили уже массу позитивных отзывов о новом, виртуальном формате, в том числе от посетителей, подключавшихся к онлайн-экскурсиям из-за границы.

“Одно из преимуществ виртуального осмотра картинной галереи — в том, что он дает отличную возможность подготовиться к ее реальному посещению, а после — проанализировать увиденное”, — указывает Зайферт. Именно поэтому в Дрездене собираются развивать цифровые форматы и после пандемии — в том числе, чтобы предоставить возможность людям с ограниченной мобильностью — например, из домов престарелых, — приобщиться к мировому культурному наследию.

Оцифровка музейных фондов