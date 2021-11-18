18.11.2021, 12:20
Лайнеры компании Airbus начали летать "по-гусиному"
"98 национальностей"
Французская компания-производитель самолетов Airbus протестировала новую систему полета, вдохновленную дикими гусями, пишет Europulse.
Два самолета европейской фирмы совершили полет из Тулузы (Франция) в Монреаль (Канада), выстроившись в диагональ (как это делают птицы, когда летят клином) на расстоянии трех километров друг от друга. Такое построение позволило дальнему самолету “ловить” завихрения воздуха, образуемые летящим впереди самолетом, и тем самым не использовать свои двигатели на полную мощность. Этому самолету удалось сэкономить более шести тонн выбросов парниковых газов и 5% топлива.
По мнению Airbus, новая система полетов “по-гусиному” может значительно улучшить экологические характеристики коммерческих самолетов.
Предполагается, что, как и у птиц, она может использоваться только для дальних полетов (например, трансатлантических).