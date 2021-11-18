Лайнеры компании Airbus начали летать "по-гусиному"

Два самолета европейской фирмы совершили полет из Тулузы (Франция) в Монреаль (Канада), выстроившись в диагональ (как это делают птицы, когда летят клином) на расстоянии трех километров друг от друга. Такое построение позволило дальнему самолету “ловить” завихрения воздуха, образуемые летящим впереди самолетом, и тем самым не использовать свои двигатели на полную мощность. Этому самолету удалось сэкономить более шести тонн выбросов парниковых газов и 5% топлива.