ФОТО | Какая красота! Выставка лучших работ "бескровной охоты" открыта

По словам главного организатора “Бескровной охоты” Тийта Хунта, фотоохота в этом году проводилась дважды, как и в прошлом году. Весной каждый фотограф запечатлел при помощи камеры лучшие моменты в местности, которая нравится именно ему. А в предпоследние выходные сентября состоялся традиционный совместный фотоконкурс, где на этот раз в заповеднике Алам-Педья и окрестностях Выртсъярв были запечатлены виды и пейзажи, типичные для Вильяндимаа.

Всего в организованной RMK и Overall фотоохоте приняли участие 39 фотографов, которым удалось запечатлеть как крупную, так и мелкую дичь, птиц, рептилий, земноводных, насекомых и пауков.

“Было много хороших фотографий, но на этот раз жюри было на удивление единогласным в выборе лучшей работы “Бескровной охоты”. Главный приз — переходящую рогатую шапку викинга и приз от Overall передали Энели Лепик за фотографию летящей в сопровождении мух белки с шишкой во рту. “Да, белка — нередкое животное в наших лесах, но их немного и на глаза они попадаются скорее редко, в основном их можно увидеть ползающими по стволу дерева или сидящими на ветках. Это динамичное фото белки с аксессуарами в виде шишки и мухи точно заслуживает звания победителя “Бескровной охоты”, — сказал Тийт Хунт.

Кроме того, специальными призами жюри были награждены следующие фотографы-натуралисты:

· Приз RMK — Ингмар Муузикус. Шумные медведи.

· Премия журнала Eesti Loodus. Хейко Круузи. Большой пестрый дятел с гусеницей.

· Приз журнала Eesti Mets — Юри Этверк. Длиннохвостая неясыть.

· Приз журнала Horisont — Пеэтер Синк. Полет косули.

· Приз журнала Eesti Jahimees — Юри Этверк. Бобр

· Приз Общества охотников Эстонии — Андрес Эннок. Лоси, один похож на акулу-молот.

· Приз Таллиннского зоопарка — Таави Нагел. Волк в поле…

· Приз отеля Pesa — Тыну Нооритс. Желны из Какупалу.

· Приз Looduse Omnibuss — Юри Этверк. Утиная семья.