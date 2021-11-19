Не пропустите! 20 ноября состоится последняя экскурсия на русском языке по выставке "Дом, который нам нужен"

“Дом, который нам нужен” — это беспрецедентная групповая выставка, тема которой — не что иное, как всё человечество и его будущее. Выставка вовлекает посетителей в разговор о всё более реальных глобальных угрозах, будь то вызванные человеком или напрямую от нас не зависящие.

Эстонский музей архитектуры задаёт вопрос: какие дома нам нужны? 16 архитекторов и художников, приглашенных принять участие в выставке, посвященной 30-летию музея, получили задание создать условный дом, цель которого — обеспечить нам более красивое и безопасное будущее на планете Земля. Какие фантастические, утопические, иронические или, наоборот, критические и прагматические решения предлагают авторы, когда им предоставляется возможность мыслить без ограничений?

Это те дома, которые нам нужны.

По словам директора музея Трийн Ояри, выставка дает возможность подумать о том, как мы будем жить в будущем и что мы можем сделать сегодня, чтобы и дальше жить на планете Земля. Невозможно заказать фантазии, они рождаются из столкновения внутреннего энтузиазма и внешнего мира, нам хотелось поймать за хвост этот творческий момент и продемонстрировать его на выставке”, — считает Трийн Ояри.

По словам куратора Ярмо Кауге, выставка — это мысли на тему того, как воображаемое сооружение, условно названное домом, может направить курс дальнейшего развития человечества, если предоставить для этого необходимые правила игры.

Выставка открыта до 21 ноября 2021 года.