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25.11.2021, 08:01

Дипак Ахлувалиа, коммерческий директор Nordica, говорящий на чистом эстонском: ”Я из Дели и приехал в Таллинн семиклассником”

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Тойво Тянавсуу
toivo@ekspress.ee
ДИПАК АХЛУВАЛИА: «Я благодарен за возможность жить здесь, Эстония – мой дом, а о своем доме нужно заботиться, вносить свой вклад».
ДИПАК АХЛУВАЛИА: «Я благодарен за возможность жить здесь, Эстония – мой дом, а о своем доме нужно заботиться, вносить свой вклад».
Foto: Andres Putting
Дипак Ахлувалиа (33 года) родом из Индии, он пытается вдохнуть новую жизнь в нашу авиакомпанию Nordica, а также помогает эстонским пограничникам понимать мигрантов, пишет "Эстонский Экспресс".

Если говорить с Дипаком по телефону, до знакомства с ним, ничто не выдает в собеседнике неместное происхождение. Он говорит на чистом эстонском языке без акцента, как будто прожил здесь всю свою жизнь. “Картинка и звук не совпадают!” — признался как-то раз Юхан Партс, когда впервые встретился с Дипаком по делу, до этого общаясь с ним только на расстоянии.

Дипак родился в индийской столице Дели и жил там до 12 лет. Его отец-инженер еще в советское время работал в Москве и оказался в Эстонии, когда приехал сюда, чтобы открывать индийские рестораны.

Сегодня Дипак признает, что он почти полностью эстонизировался. Ходит в сауну, прыгает оттуда в снег, на песенном празднике громко поет и т. д. Только с эстонской едой “ерунда”.

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