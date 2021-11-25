Дипак Ахлувалиа, коммерческий директор Nordica, говорящий на чистом эстонском: ”Я из Дели и приехал в Таллинн семиклассником”

Если говорить с Дипаком по телефону, до знакомства с ним, ничто не выдает в собеседнике неместное происхождение. Он говорит на чистом эстонском языке без акцента, как будто прожил здесь всю свою жизнь. “Картинка и звук не совпадают!” — признался как-то раз Юхан Партс, когда впервые встретился с Дипаком по делу, до этого общаясь с ним только на расстоянии.

Дипак родился в индийской столице Дели и жил там до 12 лет. Его отец-инженер еще в советское время работал в Москве и оказался в Эстонии, когда приехал сюда, чтобы открывать индийские рестораны.

Сегодня Дипак признает, что он почти полностью эстонизировался. Ходит в сауну, прыгает оттуда в снег, на песенном празднике громко поет и т. д. Только с эстонской едой “ерунда”.