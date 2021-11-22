С 22 ноября въехать в Эстонию без ограничений можно только из Испании и Ватикана
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 22 по 28 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Испания (уровень заболеваемости — 71,75 ↑). Нулевой уровень в течение долгого времени — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (105,55 ↓), Мальта (113,49 ↑), Италия (126,86 ↑), Португалия (167,4 ↑), Франция (173,12 ↑), Монако (178,37 ↑) и Финляндия (188,53 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Сан-Марино (310,57 ↑), Кипр (329,73 ↑), Норвегия (399,71 ↑), Румыния (448,26 ↓), Швейцария (480,94 ↑), Польша (484,4 ↑), Люксембург (486,66 ↑), Андорра (513,28 ↑), Германия (529,35 ↑), Исландия (549,8 ↑), Лихтенштейн (627,15 ↑), Дания (663,79 ↑), Великобритания (697,62 ↓), Болгария (773,71 ↓), Греция (833,59 ↑), Венгрия (882,49 ↑), Нидерланды (936,82 ↑), Ирландия (1099,56 ↑), Бельгия (1 106,22 ↑), Латвия (1 111,35 ↓), Литва (1 213,78 ↓), Чехия (1 217,49 ↑), Хорватия (1 300,81 ↓), Австрия (1 527,83 ↑), Словакия (1 713,85 ↑) и Словения (2 044,17 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Бахрейна, Индонезии, Катара, Колумбии, Кувейта, Южной Кореи, Намибии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.