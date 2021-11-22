С 22 ноября въехать в Эстонию без ограничений можно только из Испании и Ватикана

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 22 по 28 ноября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Испания (уровень заболеваемости — 71,75 ↑). Нулевой уровень в течение долгого времени — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (105,55 ↓), Мальта (113,49 ↑), Италия (126,86 ↑), Португалия (167,4 ↑), Франция (173,12 ↑), Монако (178,37 ↑) и Финляндия (188,53 ↑).