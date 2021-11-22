Что происходит на испанском острове Пальма после извержения вулкана

Два месяца — c 19 сентября — не прекращается извержение вулкана на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Многие его жители-фермеры потеряли дома и сельскохозяйственную технику. Их хозяйства разрушены лавой или засыпаны слоем пепла. Оказавшись в непростой ситуации, люди пытаются, в первую очередь, спасти источник своего существования — банановые плантации, которые в ряде случаев оказались отрезанными от владельцев потоками лавы. При этом островитяне рассчитывают на помощь от государства, без которой невозможно быстро восстановить на Пальме нормальную жизнь, пишет Deutsche Welle.

На работу на десантном катере



Незадолго до рассвета в небольшом порту Тасакорте, что на западном берегу острова, ежедневно собираются несколько сот человек. Кто-то приезжает на уцелевшем от извержения вулкана тракторе, кто-то приводит пару осликов — незаменимых для работы на плантациях. На горизонте маячит силуэт большого десантного корабля “Кастилия” ВМС Испании. Именно ему принадлежат 4 катера морского десанта, которые по несколько раз в сутки, преодолевая расстояние в 5 морских миль, доставляют фермеров, их технику и животных, к плантациям. Ведь по суше добраться до них нельзя — лава разрушила дороги.

“Мы благодарны военным”, — говорит 40-летний житель поселка Лос-Льянос Висенте Гутьеррес, с которым удалось связаться по телефону. Ему принадлежит банановая плантация в местности под названием Пуэрто-Наос — 5 гектаров. Лава ее пощадила, но пепел повредил деревья и погубил урожай. “Бананы утратили товарный вид, так что на продажу не годятся”, — сетует фермер. По его словам, плантацию предстоит очистить от пепла и восстановить систему орошения.

Жизнь на вулкане