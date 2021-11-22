22.11.2021, 09:20
ФОТО | Киев и Санкт-Петербург попали в топ самых “инстаграмных” мест мира(1)
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Компания Design Bundles подсчитала количество упоминаний популярных мест и достопримечательностей в Instagram и составила рейтинг. В первую десятку вошли Киев и Санкт-Петербург, пишет портал 34travel.me.
Так, топ самых “инстаграмных” мест мира получился таким:
1. Исторический центр Рима (61,2 миллиона отметок),
2. Рио-де-Жанейро (45 миллионов),
3. Венеция (25,7 миллиона),
4. Киев (21,9 миллиона),
5. Исторический центр Флоренции (21,5 миллиона),
6. Исторический центр Праги (17,7 миллиона),
7. Будапешт (14,6 миллиона),
8. Бразилиа (13,2 миллиона),
9. Исторический центр Санкт-Петербурга (11,9 миллиона),
10. Кито (9,8 миллиона).