Ryanair продолжает летать из Таллинна в Вену, несмотря на локдаун в Австрии

“С понедельника начинает действовать общегосударственный локдаун максимум на 20 дней, необходимость сохранения которого будет рассмотрена через 10 дней. Он автоматически закончится 13 декабря. С этой даты меры локдауна больше не будут действовать для вакцинированных и переболевших”, — сказал в прошлую пятницу канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Согласно установленным правилам, все отели в Австрии закрыты для новых туристов — для тех, кто не был зарегистрирован в гостинице до вступления локдауна в силу. Тем не менее, ирландская авиакомпания Ryanair, самолеты которой четыре раза в неделю совершают прямые рейсы между Таллинном и Веной, в данный момент продолжает обслуживать эти рейсы. По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, до этой недели билеты в Вену продавались очень хорошо, и в ноябре самолеты были в среднем заполнены на 75%.