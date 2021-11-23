В Египте начали закрывать отели после массового отравления туристов

Отмечается, что уже проверено более 500 объектов размещения — из них закрыли три отеля в провинции Южный Синай (курорты Шарм-эш-Шейх, Дахаб) и шесть в провинции Красного моря (Хургада и ее поселки, Марса Алам). Работа еще девяти гостиниц региона запрещена из-за их неподобающего санитарного состояния пищеблоков.

Также около 30 гостиниц понизили в “звездности”. Так, в Южном Синае из-за некачественного сервиса по одной звезде потеряли 13 объектов размещения, в провинции Красного моря — 17.

Помимо прочего, Министерство туризма Египта планирует привлечь к инспекциям, которые станут регулярными, зарубежных экспертов международных отраслевых организаций. Кроме того, в каждом отеле появится контролер качества — в его обязанности будет входить обеспечение санитарных норм и оказание услуг надлежащего качества.

Минтуризма сообщает, что проверки будут носить регулярный характер. В ведомстве также обещают, что в каждой гостинице появится сотрудник, отвечающий за контроль качества.