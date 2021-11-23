Необычное путешествие по следам Святой Хильдегарды — великой травницы и предсказательницы

Минуя церковь, можно попасть в монастырский магазин. Многое из того, что здесь продается, связано с именем святой Хильдегарды. Посетители могут приобрести чай или разные травяные сборы — многим Хильдегарда известна, прежде всего, как средневековая монахиня, изучавшая полезные свойства трав и применявшая эти знания в медицине. Иногда в наши дни Хильдегарду Бингенскую даже называют первой “зеленой”.

Минуя церковь, можно попасть в монастырский магазин. Многое из того, что здесь продается, связано с именем святой Хильдегарды. Посетители могут приобрести чай или разные травяные сборы — многим Хильдегарда известна, прежде всего, как средневековая монахиня, изучавшая полезные свойства трав и применявшая эти знания в медицине. Иногда в наши дни Хильдегарду Бингенскую даже называют первой “зеленой”.

Раньше на этом месте находился еще один монастырь, связанный с ее именем и традициями. “Но в 1803 году, после секуляризации, монастырь в Айбингене фактически прекратил свое существование, в 1814 оттуда ушли последние его обитатели. Лишь в конце XIX века представитель местной знати из рода Лёвенштайнов приобрел землю под монастырь вблизи Айбингена, на горе над городом, и в 1904 году в нынешнем аббатстве Cвятой Хильдегарды поселились первые монахини”, — рассказывает сестра Клара.

С историей Хильдегарды, жившей в XII веке, в этом регионе связано многое. Так, на другом берегу Рейна находятся руины монастыря Дизибоденберг, в который родители отдали Хильдегарду в юном возрасте, и в котором она провела большую часть своей жизни. В нынешнем Бингенбрюке можно осмотреть руины первого основанного ею женского монастыря Рупертсберг. В Айбингене рядом с действующим аббатством находится церковь, где покоятся мощи святой.

И далее сестра Клара перечисляет незнакомые названия на латыни — речь идет о богослужениях, молитвах и действиях, которые каждодневно выполняются в монастыре. “Но в воскресенье мы просыпаемся на полчаса позже, служба тоже начинается несколько позже — в 8:30, чтобы в ней смогли поучаствовать и посетители монастыря. Мы постоянно находимся в присутствии Бога, в молитве, в прославлении. Обязательным для нас является произнесение всех 150 псалмов, неважно как они распределены по неделе. Правда, сегодня мне удастся сделать не все”, — рассказывает она.

“Мы следуем уставу святого Бенедикта, который является определяющим для европейского монашества. Наш распорядок дня четко структурирован и ориентирован на часы молитвы и богослужений”, — поясняет сестра Клара. По ее словам, он ничем не отличается от того монастырского уклада, который существовал тысячу лет назад или при жизни святой Хильдегарды: “День начинается в половине шестого утра… ”

На территорию внутренней части монастыря посторонних не пускают. За этими стенами начинается жизнь, скрытая от глаз посетителей, которая подчинена основному правилу бенедиктинского монашеского ордена: Ora et labora. В переводе на русский с латыни — “Работай и молись”. По словам сестры Клары, сейчас в монастыре живет 41 монахиня.

Но, по словам сестры Клары, было бы неправильно преуменьшать роль Хильдегарды Бингенской, сводя ее лишь к открытиям в области естествознания. Она оставила после себя солидное наследие — теологические труды, медицинские исследования, музыкальные произведения, описания полезных свойств растений, записи своих видений. Информацию обо всем этом можно найти в книгах, которые продают в монастырском магазине. А еще здесь можно купить вино, сделанное из местных сортов винограда. Есть в монастырском магазине свечи и другие предметы с изображением святой Хильдегарды и многое другое.

Большое значение имеют и труды в области медицины — как свидетельствуют некоторые источники, Хильдегарда, например, изучала строение женского тела, процесс деторождения и даже природу оргазма. Монахини из аббатства в качестве акушерок часто помогали роженицам из соседних поселений.

Сенсация, связанная с именем Хильдегарды

В конце 2021 года бывшая сотрудница архива в Висбадене Христиане Хайнеман представила публике свою книгу под названием: “Кодекс Хильдегарды Бингенской. Исчезнувший — найденный — спасенный. Перипетии судьбы 1942 — 1950”. Книга стала настоящей сенсацией, ведь написана она была на основе обнаруженного кодекса предсказаний Cвятой Хильдегарды.

“Сам Riesen Codex весит пятнадцать килограммов — с обложкой из свиной кожи, металлическими украшениями и цепью. Он состоит из средневековых рукописей на 481 листе пергамента и включает в себя основные три книги предсказаний Хильдегарды Бингенской — Liber Scivias, Liber vitae meritorum, Liber divinorum operum, жизнеописание монахини, песни для литургии и письма. Но в ней нет трудов Хильдеграды, касающихся свойств трав и медицины”, — рассказывает автор изданной этой осенью книги Христиана Хайнеман.

Как удалось найти следы исчезнувшей книги



“Все, что я описываю в своей книге, посвященной исчезновению Riesen Codex во время Второй мировой войны и возвращению в послевоенные годы, на 100 процентов подтверждено фактами”, — продолжает Христиане Хайнеман. “Я случайно обнаружила эту историю, когда в 2019 году занималась редактированием переведенной на немецкий язык статьи канадской исследовательницы Дженнифер Байн, которая изучала музыкальные труды Хильдегарды и впервые описала перипетии судьбы Riesen Codex. Она в качестве основного источника использовала архивные материалы из библиотеки в Нассау (город в немецкой земле Рейнланд-Пфальц — Ред.), куда после расформирования монастыря в Айбингене был перемещен весь монастырский архив”.





