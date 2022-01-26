Путешественник и предприниматель из Аргентины: в Эстонии чувствую себя как дома(1)
С момента запуска программы э-резидентства почти 90 000 э-резидентов учредили в Эстонии более 18 000 новых компаний. Один из них — аргентинец Данте Гарсия.
Вы посетили более 60 разных стран. Как и когда зародилась Ваша страсть к путешествиям?
Это довольно забавная история. Страсть к путешествиям проявилась у меня уже в возрасте 3 лет. У меня был трехколесный велосипед, и однажды я решил отправиться на нем в путешествие по своему району. Я, конечно же, был сначала очень воодушевлен этой идеей, но потом мне стало страшно и в конце концов я просто захотел вернуться домой как можно скорее. Настоящее приключение, правда же? Вот это и было мое первое путешествие. Короткое, но содержательное, запомнившееся на всю жизнь.
Перед началом учебы в университете у меня появилась возможность отправиться в более длительное путешествие с друзьями. Сначала мы объездили разные уголки Аргентины — страна-то у нас очень большая! И вот к концу этой поездки я заразился вирусом путешествий, стал мечтать о других странах и культурах. Сегодня я уверен, что путешествия — это одна неизлечимая зависимость.
Что Вы больше всего цените в Эстонии?
В каждой стране есть что-то интересное, все государства являются ценными источниками получения жизненного опыта. В Эстонии я чувствую себя как дома. Это спокойное и прекрасное место. Больше всего в Эстонии я ценю местных жителей. Здесь мне нравится все! Нравится возможность жить в городе, зная, что всего в нескольких километрах от меня много парков и лесов. Очень много зелени! Это фантастика!
С Эстонией Вас связало э-резидентство. Откуда Вы об этом узнали и как на это решились?
Я участвовал в одном мероприятии, где, в том числе, рассказывали об эстонской программе электронного резидентства. Как только я услышал об этом новаторском решении, я подумал, что это невероятно круто! Пришел домой и, недолго думая, подал заявление, чтобы стать э-резидентом.
Я отправил все необходимые документы и уже через несколько недель получил ответ, что могу забрать свою дигитальную ID-карту э-резидента. Поскольку в Южной Америке на тот момент не было пунктов выдачи, я получил ее из Испании. Классно чувствовать себя частью одного из самых инновационных и высокоразвитых цифровых обществ в мире. Эстония, безусловно, является международным лидером этого направления, и ваша история успеха в сфере ИТ удивительна.
Вместе с самым дружелюбным и милым хозяином в офисе э-резиденства. Фото: частная коллекция
Что, по Вашему мнению, в современном понимании значит слово “гражданин мира”?
Это человек, который заинтересован в изучении и открытии различных культур, знакомстве с другими национальностями и понимании их мировоззрения. Путешествуя, мы часто проводим время с местным населением. В общении с ним мы делимся опытом, историей культуры и получаем представление о сходствах и различиях в привычках и образе жизни. Посредством этого происходит более глубокое понимание. Гражданин мира отличается широким кругозором, он много путешествует, многое видел и испытал.
Спокойствие в душе. Через мгновение после того, как оставил свой крестик на знаменитой Горе крестов в Литве. Фото: частная коллекция
Вы наверняка сталкивались с захватывающими приключениями во время ваших путешествий. Можете рассказать о самой невероятной истории, когда произошло, например, что-то совершенно неожиданное.
Впечатлений и историй много, но одну из них действительно стоит выделить. Я учился на инженера в Аргентине и решил пройти практику по специальности. Мне очень хотелось работать в компании, связанной с инженерным делом. Я пробовал устроиться на работу в различные организации, но довольно безуспешно. И тогда я подумал, почему бы не совместить полезное с приятным и не попытать счастье в какой-нибудь другой стране. Этой страной стала Новая Зеландия — и это был первый раз, когда я улетел из Аргентины на другой континент. Прилетев туда, я снова стал отправлять свое CV и искать выходы на компании, куда хотел бы устроиться на работу. Но повторялась одна и та же история — мне никто даже не отвечал. В конце концов я отчаялся и, оказавшись в дебрях какого-то сельскохозяйственного района Новой Зеландии, взял в аренду велосипед и поехал изучать страну. Так я и проехал на велосипеде около 1000 километров. И вот однажды, в воскресенье, когда я неспешно крутил педали велосипеда, я заметил у обочины завод той фирмы, куда я очень бы хотел устроиться на работу.
Я решил осмотреть территорию, уже было подошел к главному входу, как вдруг меня остановил мужчина и спросил, что я вообще тут делаю. Я ему рассказал, что это предприятие моей мечты, где я очень бы хотел работать. Мужчина усмехнулся. Оказалось, что он — начальник отдела окружающей среды в этой компании, и если я хочу здесь работать, то он с удовольствием рассмотрит мое CV. Правда, у него в руках была огромная кипа бумаг — по-видимому, заявлений других кандидатов. Несмотря на это, я на радостях сразу ему отдал свое CV, и случилось чудо — именно меня и выбрали!
Это очень невероятная история с очень неожиданным финалом. Еще в воскресенье я просто ехал на велосипеде, встретил абсолютно незнакомого человека, который впоследствии стал моим боссом. Потом он мне рассказал, что вообще-то никогда по воскресеньям на работу не приходит, но именно в этот день ему нужно было забежать на предприятие. Так что — самые большие вещи в жизни случаются неожиданно!
Но, насколько я знаю, повороты судьбы продолжились и дальше в Вашей жизни. До 40 лет Вы работали в крупных компаниях в отделах управления поставками и торговыми операциями, а потом что-то случилось и Вы решили кардинально сменить сферу деятельности. Что же произошло? Неужели страсть к путешествиям взяла верх?
Даже не путешествуя, можно успешно познавать себя, если, конечно, поставить такую цель. Есть много людей, которые предпочитают годами жить в одном и том же месте, и при этом очень хорошо себя чувствуют. Но лично для меня одна из самых больших прелестей путешествий — испытать себя.
В прекрасном Лондоне перед паломнической поездкой по Пути Святого Иакова (Камино-де-Сантьяго — Путь Святого Иакова, самая популярная паломническая дорога через Европу в испанский городок Сантьяго-де-Компостела к могиле апостола Иакова). Фото: частная коллекция
Вы совершили паломничество по Камино-де-Сантьяго и даже написали об этому книгу под названием “The Field of Stars” (“Поле звезд”), которая затем была переведена на девять языков. Какое значение для Вас имело это путешествие?
Это был переломный момент в моей жизни. Я чувствовал, что повседневная рутина и работа перестали доставлять мне удовольствие. Мне нужно было как-то себя оживить, внести в жизнь новое дыхание. Хотя я много времени посвящал медитациям и посещал курсы саморазвития, но чувствовал, что у меня нет глубокого контакта с собой.
Поскольку меня всегда увлекали путешествия, я решил сделать в работе перерыв на год или два и отправиться в паломническую поездку. Сначала была идея поехать в Индию, чтобы побывать в ашраме, но, проехав по Европе и поговорив с друзьями, я заинтересовался Камино-де-Сантьяго. Показалось, что этот маршрут как раз подходит для моего душевного состояния.
Ничего конкретного об этих местах я не знал, поэтому стал искать информацию. Прочитанное мне так понравилось, я так очаровался этими описаниями, что решил почти сразу же отправиться в путешествие. Я шел 45 дней. И все это время я действительно был в контакте с собой и природой. У меня не было никаких временных ограничений или обязанностей, поэтому я максимально воспользовался возможностью самопознания.
Данте возле Пизанской башни в Италии. Фото: частная коллекция
Были ли за эти 45 дней моменты, когда Вы чувствовали, что пора бы заканчивать путешествие? Или, наоборот, было желание идти еще и еще, не останавливаясь?
У меня не было каких-то особых духовных моментов ни в начале, ни на финише Пути Святого Иакова. Правда, в последней части путешествия, когда я стал понимать, что до конечной точки остается совсем чуть-чуть, я стал идти медленнее, хотел насладиться этим опытом. Для меня Камино-де-Сантьяго состоит из трех частей. Во-первых, это горы, которые поражают и захватывают дух. Среднюю часть пути часто называют равниной — она немного скучновата, а некоторые даже утверждают, что этот отрезок вполне можно пропустить. В третьей части пути пейзаж снова радует глаз и воодушевляет.
На мой же взгляд, даже в этой средней, скучной части пути можно найти много интересного. Вообще все это путешествие похоже на нашу жизнь — иногда просто хочется перепрыгнуть какой-то этап, хотя на самом деле в каждом событии есть чему поучиться, интересен каждый шаг.
Люди, отправляющиеся в паломничество, обычно говорят, что в процессе узнали о себе что-то новое. Основываясь на собственном опыте, можете ли Вы сказать то же самое?
Думаю, это особенно касается тех людей, кто раньше не испытывал душевного равновесия. В этом плане путешествия, наполненные разными эмоциями, дают для этого прекрасную возможность. Я многое узнал о себе еще до Камино-де-Сантьяго. Паломничество было частью большого путешествия. Тем не менее это была замечательная идея провести время наедине с собой и спокойно поразмышлять.
Где бы Вы еще хотели побывать?
Я очень хочу в Арктику. Еще до пандемии COVID-19 я принимал участие в одном конкурсе, где с каждого материка выбирали по одному человеку для поездки на крайний север. Меня завораживает одна только мысль о посещении Арктики.
Еще точно хочу побывать в Японии, поскольку она отличается от всего, что я видел до сих пор. Мне интересно познать философию японской жизни. Придумывая название для моей компании, я вдохновился японским словом “kaizen”, означающее постоянное развитие и изменение к лучшему. В основе этого слова лежит осознание того, что большие перемены начинаются с маленьких, но последовательных шагов.
Действительно, Вы же, будучи э-резидентом, основали в Эстонии компанию upKaizen. Облегчила ли эта эстонская программа ведение бизнеса?
Определенно. Моя компания в основном занимается поставками и транспортной логистикой. Благодаря э-резидентству мне легче находить клиентов. Открытие бизнеса, как правило, занимает много времени, но в Эстонии сделать это можно очень быстро. Благодаря многим цифровым решением запускать бизнес очень удобно и легко. Я высоко ценю открытость, прозрачность и безопасность эстонского бизнес-сообщества. Бюрократии мало, всё идет довольно гладко. Э-резидентство, несомненно, является хорошим выбором!
Про бизнес-пространство всё понятно, а что Вы думаете про жизнь в Эстонии в более широком смысле? Что Вы узнали за это время о нашей стране? Каковы Ваши впечатления?
Я понял, что многие эстонские фамилии связаны с природой. В основном с деревьями. Вообще я вижу и чувствую, что у жителей Эстонии очень сильная связь с природой. В вашем культурном пространстве широко распространено убеждение, что у деревьев есть душа, и в этом плане я абсолютно ваш человек — я тоже верю в силу природы.
Очень глубокое впечатление на меня произвели сами местные жители. Хотя я знаю, что эстонцев часто считают холодными, сдержанными и закрытыми, но у меня другой опыт. Мне, наоборот, кажется, что жители Эстонии очень теплые, дружелюбные и гостеприимные. Еще мне очень нравится эстонский флаг и значение цветов на нем.
Потрясает, конечно же, и тот факт, что Эстония является одной из самых технологически развитых стран мира.
Я определенно хочу научиться кататься на лыжах и овладеть эстонским языком. Благодаря знанию языка я могу лучше прочувствовать нюансы эстонской культуры. На данный момент я еще плохо говорю на эстонском, но сам язык звучит волшебно. Я всем сердцем хочу узнать, какая сила, магия и люди стоят за этим великолепным языком.
В составе команды эстонских футбольных болельщиков. Фото: частная коллекция