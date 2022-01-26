Путешественник и предприниматель из Аргентины: в Эстонии чувствую себя как дома

Это человек, который заинтересован в изучении и открытии различных культур, знакомстве с другими национальностями и понимании их мировоззрения. Путешествуя, мы часто проводим время с местным населением. В общении с ним мы делимся опытом, историей культуры и получаем представление о сходствах и различиях в привычках и образе жизни. Посредством этого происходит более глубокое понимание. Гражданин мира отличается широким кругозором, он много путешествует, многое видел и испытал.

Впечатлений и историй много, но одну из них действительно стоит выделить. Я учился на инженера в Аргентине и решил пройти практику по специальности. Мне очень хотелось работать в компании, связанной с инженерным делом. Я пробовал устроиться на работу в различные организации, но довольно безуспешно. И тогда я подумал, почему бы не совместить полезное с приятным и не попытать счастье в какой-нибудь другой стране. Этой страной стала Новая Зеландия — и это был первый раз, когда я улетел из Аргентины на другой континент. Прилетев туда, я снова стал отправлять свое CV и искать выходы на компании, куда хотел бы устроиться на работу. Но повторялась одна и та же история — мне никто даже не отвечал. В конце концов я отчаялся и, оказавшись в дебрях какого-то сельскохозяйственного района Новой Зеландии, взял в аренду велосипед и поехал изучать страну. Так я и проехал на велосипеде около 1000 километров. И вот однажды, в воскресенье, когда я неспешно крутил педали велосипеда, я заметил у обочины завод той фирмы, куда я очень бы хотел устроиться на работу.