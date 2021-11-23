23.11.2021, 18:46
ФОТО | Из-за сильного тумана самолет, летевший из Киева в Таллинн, был вынужден приземлиться в Хельсинки(8)
Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс W66285 из Киева в Таллинн, из-за плотного тумана не смог приземлиться в Эстонии. Самолет перенаправили в Хельсинки.
Один из пассажиров рейса сообщил Delfi, что самолет трижды пытался приземлиться в Таллиннском аэропорту, после чего взял курс на Хельсинки. “Самолет будет заправлен в Финляндии, а затем вернется в Таллинн. Людей из самолета не выпустят, так как финский аэропорт Вантаа не обслуживает рейсы Wizz Air”, - написал пассажир, летевший из Киева в Таллинн.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Яне Калласте подтвердила, что самолет не приземлился из-за сильного тумана. “Пока самолет всё еще находится в Хельсинки, но вскоре должен вылететь в Эстонию”, — сказала Калласте.