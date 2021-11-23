ФОТО | Из-за сильного тумана самолет, летевший из Киева в Таллинн, был вынужден приземлиться в Хельсинки

Один из пассажиров рейса сообщил Delfi, что самолет трижды пытался приземлиться в Таллиннском аэропорту, после чего взял курс на Хельсинки. “Самолет будет заправлен в Финляндии, а затем вернется в Таллинн. Людей из самолета не выпустят, так как финский аэропорт Вантаа не обслуживает рейсы Wizz Air”, - написал пассажир, летевший из Киева в Таллинн.