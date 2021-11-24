ВИДЕО | Туристки, которых заставили раздеться догола и пройти унизительную интимную проверку в аэропорту Дохи, подают в суд на Катар

Через год после случившегося 7 женщин из Австралии решили подать в суд на правительство Катара, сообщает CNN. Женщины утверждают, что их доставили на гинекологическое обследование без их согласия, не объяснив ни точной причины, ни цели подобного контроля.

По словам адвоката, представляющего интересы женщин в суде, двум молодым девушкам провели инвазивное гинекологическое обследование. Еще одна из пассажирок того злополучного рейса отмечает, что пережила “самый ужасный физический осмотр в жизни”. “Одна женщина летела со своим пятимесячным ребенком, что уже является доказательством того, что она не могла родить еще одного. Однако ей все равно сказали, что проверка необходима, и приказали снять нижнее белье”, — рассказал адвокат.

Инцидент наделал много шума не только в Австралии, но и во всем мире. Многие стали сравнивать его с сексуальным домогательством. Свое мнение высказал даже премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, назвав произошедшее ужасным и неприемлемым актом. 28 октября власти Катара выразили сожаление из-за произошедшего и принесли официальное извинение. “Хотя принятое впопыхах решение было направлено на то, чтобы не допустить побега виновных в этом ужасном преступлении, мы сожалеем о причиненных пассажирам страданиях и нарушении их личных свобод”, — отмечалось в государственном заявлении. Правительство Катара также подтвердило, что обнаруженный в туалете младенец находится вне опасности и под медицинским наблюдением.

Правительство Катара пообещало тщательно расследовать этот вопрос и поделиться результатами с другими странами, но до сих пор никаких действий предпринято не было. По словам австралийского адвоката, жертвы — женщины в возрасте от 30 до 50 лет — получили серьезные эмоциональные и психические травмы, им был поставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства, тревожности или страха перед полетом. Некоторым из этих женщин пришлось уйти с работы и обратиться за психологической помощью.