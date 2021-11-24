Сегодня открывается фотовыставка “Времена года в Таллинне 2021”

Фотоконкурс был организован для того, чтобы дать горожанам возможность увидеть, насколько тесно городская среда связана с живой природой. Целью конкурса было найти новые и интересные снимки города Таллинна, запечатлевшие происходящие в городе события и занятия его жителей, а также изменения в городском пространстве в разные времена года.

“Многообразие Таллинна вдохновляет фотографов, и это отразилось в каждой из 172 работ, присланных на конкурс, — отметила заместитель руководителя департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп. — Работая с городским пейзажем, фотографы подмечают богатство окружающей нас среды, а также взаимосвязь человека, общества и сил природы. На снимках запечатлены прекрасные городские виды, животные и птицы, архитектура и строящиеся здания. Фотографы играют со светом и туманом, дождем и отражениями. В результате получилась прекрасная галерея, которая показывает город глазами его жителей, подчеркивая при этом взаимодействие города и природы”.

Победителем конкурса в 2021 году Кристо Пихламяэ со своей работой “Отражение”. А приз зрительских симпатий выиграла работа “Яхты” Алины Кемппинен.

Специальных премий удостоены еще десять работ: “Осенний вечер в парке Шнелли” (Вийве Херне), “Удача” (Анна Борунова), “Закат в порту Ноблесснера” (Корин Николс), “Житель Хааберсти” (Каролина Малков), “Ночной центр города в лунном свете” (Райго Тынисалу), “Крапивник” (Эрик Каритс), “Туманный пляж Пирита” (Юлия Чешковская), “Выбью ковер” (Эрик Каритс), “Город в отражении” (Юлия Николаева), “Побег” (Анна Борунова, спецпремия от учреждения “Парк Кадриорг”).