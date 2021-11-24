Эстонка в Австрии: рождественские рынки закрыты, горнолыжные курорты пустуют, но в обязательную вакцинацию особо никто не верит

Хотя первоначально ограничения распространялись только на непривитых людей в отдельных регионах Австрии, правительство решило с 22 ноября закрыть все рестораны, бары, парикмахерские, театры и большинство магазинов. Местным жителям рекомендовано оставаться дома. Ограничения продлятся до 12 декабря, а с февраля 2022 года в Австрии вводят общую обязательную вакцинацию.

За несколько дней до общенационального локдауна 22-летней Ульрике было предписано соблюдать карантин. “Поэтому мой режим дня особо не поменялся, но найти кого-нибудь, кто был бы рад новым ограничениям, здесь нельзя”, — сказала она.

“Например, весь ноябрь в Австрии готовились к рождественским ярмаркам, все жили в предвкушении праздничного сезона, а сейчас из-за локдауна всё отменено, практически половину декабря ничего не будет происходить. В принципе, можно при необходимости сходить в магазин. Можно выйти на улицу для занятий спортом или для улучшения душевного здоровья, но просто так погулять на свежем воздухе — нельзя”.

Тем не менее учебные заведения продолжают работать, но каждая школа или университет самостоятельно решают все вопросы организации обучения, в том числе и дистанционного. “Ограничения и меры предосторожности в школах максимально строгие, всё делается для того, чтобы ситуация не ухудшилась”, — сказала Ульрика.