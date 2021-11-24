Для путешествий потребуется создать новую справку о вакцинации против COVID-19

Технический срок действия COVID-справок ЕС о вакцинации, созданных в Эстонии до 21 октября 2021 года, истекает через шесть месяцев после их создания. Это значит, что для путешествий следует создать новую справку о вакцинации на портале digilugu.ee, однако внутри страны можно по-прежнему использовать справку, если ее проверка осуществляется посредством приложения на странице kontroll.digilugu.ee.

“Несмотря на то, что технически создание цифровой COVID-справки не представляет сложности, цифровые навыки и возможности обновить справку у людей все же разные. В разгаре третьей волны коронавируса, в ситуации, когда действуют довольно жесткие ограничения, мы сочли нерациональным требовать обновления справок всего населения, в том числе пожилых людей, поэтому было принято решение сделать исключение и признавать все справки о вакцинации действительными до тех пор, пока не истечет срок их фактического действия, до есть в течение года со дня завершения курса вакцинации, — объяснил вице-канцлер сферы развития электронных услуг и инноваций Калле Киллар. — Продление срока действия справки даст людям дополнительное время для того, чтобы создать новую справку — например, после получения бустерной дозы, после которой в любом случае следует создать новую справку“.

Для того, чтобы при внутригосударственной проверке справки приложение показало зеленую галочку о действительности сертификата, Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) произведет в приложении соответствующие обновления. Информация о том, требуется ли обновить справку, будет отображаться как в приложении kontroll.digilugu.ee, так и на портале пациента digilugu.ee. При проверке считаться действительными будут все справки, выданные в Эстонии, в течение 365 дней со дня завершения курса вакцинации.