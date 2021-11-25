RusDelfi на всемирной выставке в Дубае: какие инновации показали Эстония, Россия и другие страны?
У тех, кто в ближайшее время планирует путешествовать в Дубай, наряду с небоскребами и пляжем появилась еще одна возможность отдохнуть и получить незабываемые впечатления. В этом году Дубай не только празднует свою 50-летнюю годовщину, а с октября и до конца марта в Дубае проходит всемирная выставка Dubai Expo 2020.
Как можно заметить из названия, изначально выставка была запланирована на 2020 год, но пандемия COVID-19 внесла свои корректировки и выставку перенесли на год вперед, оставив старое название. Таким образом выставка открылась сравнительно недавно 1 октября 2021 года, и закончится 31 марта 2022 года, так что время ее посетить еще есть!
Город будущего
"Экспо-2020" — это, можно сказать, весь мир на одной площадке. Цель этого глобального события — объединять людей, сообщества и нации для налаживания связей, вдохновлять на действия и предлагать реальные решения для самых актуальных глобальных проблем. На выставке собрались более 200 участников, включая делегации из 191 страны, а также глобальные организации, представителей бизнеса и образовательных учреждений.
Тема "Экспо-2020" — ”Объединяя умы, создаем будущее”. Она отражает веру в то, что инновации и прогресс — это результат сотрудничества людей с различным опытом и из разных сфер деятельности, которые нашли новые и уникальные методы взаимодействия и обмена идеями. Также на территории выставки есть три масштабных павильона, связанных с дополнительными темами, имеющими ключевое значение для создания лучшего будущего: возможности, мобильность и устойчивое развитие.
Это одна из самых технологичных площадок в мире, настоящий город будущего, гарантирующий гостям уникальный опыт благодаря новейшим инновационным решениям, связывающим разнообразные элементы выставки в единое целое. Кроме того, там представлено более 50 кухонь мира, которые можно попробовать в 200 ресторанах и кафе.
На входе в сувенирной лавке можно приобрести специальный паспорт "Экспо-2020", и на выходе из каждого павильона вам туда поставят соответсвующий штамп. Если вы наберете в паспорте 100 штампов, то тогда вам предоставят бесплатную ночь в отеле, который находится на территории выставки. А вот местным студентам, которые прилежно наберут 100 штампов, государство предоставляет специальную стипендию. Неплохо, да?
Правда, для достижения этой цели нужно приложить немало сил. Будьте готовы к тому, что придется изрядно походить от одного павильона к другому — территория выставки занимает более двух квадратных километров. Кроме того, чтобы попасть во многие очень популярные павильоны, придется провести некоторое время в очереди — от 10 минут до получаса.
Даже если вы приехали на отдых не для того, чтобы вникать в глобальные инновации и технологии будущего, то "Экспо-2020" все равно стоит посетить и она вряд ли оставит вас равнодушными, потому что каждый павильон выставки — это отдельное шоу и визуальное развлечение.
Искусственный водопад и кинетический мозг
Сердце ”Экспо-2020” и центральная точка праздничной программы выставки — культовая площадь Аль-Васл. Венчающий ее купол со стальным каркасом является одной из крупнейших в мире иммерсивных панорамных проекционных поверхностей. Вечером на нем можно увидеть великолепное световое шоу.
Недалеко от него находится искусственный водопад Water Feature. Падающую с 13 метров вниз воду сопровождает эпическая музыка, которую специально написал композитор Рамин Джавади, автор заглавной темы из "Игры престолов". Интересно еще то, что вода падает вниз только днем — после наступления темноты она волшебным образом поднимается вверх по стенам искусственного водопада.
Конечно же, нельзя пройти мимо павильона Эстонии (на карте номер 102 в секторе мобильности). Хотя бы потому, что внутри можно сделать замечательные фотографии среди завораживающей инсталляции из святящихся шаров, которые символизируют облака данных и электронное решение X-Tee.
Экспозиция павильона Эстонии концентрируется на дигитальных решениях, смарт-изобретениях и охране окружающей среды, в том числе э-гражданство, испытания беспилотных автобусов, дорожное покрытие, производящее солнечную энергию, ”умные” пешеходные переходы, сенсоры в городском пространстве, система электронного управления и так далее. Кроме того в павильоне представлены умные горшков Click & Grow, а посетители могут отведать современную эстонскую кухню.
В секторе мобильности также расположился павильон России (номер 47 на карте), похожий на огромный купол, который оплетают разноцветные трубки. В центре экспозиции ”Механика чуда” находится огромная модель мозга, на которую проектируются картинки. В конце шоу мозг раскрывается на части, обнажая провода внутри. Мозг был выбран не просто так, а потому что он является источником креативности, что особенно хотят подчеркнуть россияне.
Желающим посетить "Экспо-2020" сейчас особенно удобно это сделать, так как в конце сентября латвийская авиакомпания airBaltic начала прямые рейсы по маршруту Рига–Дубай на самолетах Airbus A220-300, которые проходят четыре раза в неделю. Полное расписание рейсов и билеты на новое направление доступны доступны на сайте авиакомпании.
”Экспо-2020” пройдет с 1 октября 2021 года до 31 марта 2022 года и открыта для посещения с 10:00 до 00:00 с субботы по среду и с 10:00 до 02:00 в четверг и пятницу. До выставки можно добраться на специальной ветке метро и на бесплатных автобусах Expo Rider, которые перевозят желающих. У выставки есть три входа, поэтому нужно смотреть, на какой автобус садишься.
Дневной билет стоит 23 евро, а билет на несколько дней — 48 евро. Для входа на территорию необходимо наличие ковид-сертификат. Кроме того, на всей территории выставки, как в павильонах, так и на улице, обязательно ношение маски.
Смотрите большую галерею со всемирной выставки!