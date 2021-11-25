RusDelfi на всемирной выставке в Дубае: какие инновации показали Эстония, Россия и другие страны?

У тех, кто в ближайшее время планирует путешествовать в Дубай, наряду с небоскребами и пляжем появилась еще одна возможность отдохнуть и получить незабываемые впечатления. В этом году Дубай не только празднует свою 50-летнюю годовщину, а с октября и до конца марта в Дубае проходит всемирная выставка Dubai Expo 2020.

Как можно заметить из названия, изначально выставка была запланирована на 2020 год, но пандемия COVID-19 внесла свои корректировки и выставку перенесли на год вперед, оставив старое название. Таким образом выставка открылась сравнительно недавно 1 октября 2021 года, и закончится 31 марта 2022 года, так что время ее посетить еще есть!

Город будущего



"Экспо-2020" — это, можно сказать, весь мир на одной площадке. Цель этого глобального события — объединять людей, сообщества и нации для налаживания связей, вдохновлять на действия и предлагать реальные решения для самых актуальных глобальных проблем. На выставке собрались более 200 участников, включая делегации из 191 страны, а также глобальные организации, представителей бизнеса и образовательных учреждений.

Тема "Экспо-2020" — ”Объединяя умы, создаем будущее”. Она отражает веру в то, что инновации и прогресс — это результат сотрудничества людей с различным опытом и из разных сфер деятельности, которые нашли новые и уникальные методы взаимодействия и обмена идеями. Также на территории выставки есть три масштабных павильона, связанных с дополнительными темами, имеющими ключевое значение для создания лучшего будущего: возможности, мобильность и устойчивое развитие.

Это одна из самых технологичных площадок в мире, настоящий город будущего, гарантирующий гостям уникальный опыт благодаря новейшим инновационным решениям, связывающим разнообразные элементы выставки в единое целое. Кроме того, там представлено более 50 кухонь мира, которые можно попробовать в 200 ресторанах и кафе.