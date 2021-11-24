ФОТО | Дух захватывает! Ледяная симфония водопада Валасте

Одна из самых ярких зимних достопримечательностей Ида-Вирумаа - ледяная симфония водопада Валасте, когда на берегу утеса вдруг возникает сказочный парк ледяных скульптур невероятной красоты.

Как только температура опускается ниже нуля и с моря начинают дуть сильные северные ветра, водяные брызги 30-метрового водопада превращают растущие на обрыве деревья в ледяные скульптуры.

Водопад Валасте – самый высокий в Эстонии. Согласно легенде, более 180 лет назад местный житель по имени Краави Юри выкопал дренажную канаву и вывел ее к обрыву Онтика. В 1840 году местная газета Inland, выходившая на немецком языке, посвятила водопаду небольшую заметку и даже назвала его чудом света.

Прекрасны ледяные скульптуры возникают и исчезают именно тогда, когда этого хочет природа. Издание Maaleht запечатлело ледяную симфонию водопада Валасте на закате понедельника, 23 ноября.