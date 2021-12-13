“У нас здесь нет проблем, мы никого не боимся”: как живется людям у самой границы с Россией

Встречает он нас в пиджаке и кепке, стоя на ветру со счастливым лицом.

По дороге Андрес рассказывает, как Карл Петерсон ходил на рынок во Псков продавать свое домашнее масло. “Пешком ходил, представляешь?! А сейчас от былого хозяйства Карла осталось всего три яблони”.

“Смотри, вон там на хуторе жил Карл Петерсон. Он когда-то изучал философию и теологию в Тартуском университете, в колхоз не вступил, советскую власть не жаловал. Жил один в своем полуразрушенном доме. Про него даже фильм сняли! “Cogito ergo sum” (1989), очень хороший фильм”, — говорит Андрес.

“Ты знаешь про Карла Петерсон?“ — спрашивает он, видимо, продолжая знакомить меня с местными достопримечательностями.

“Посадил осенью в лесу небольшие елочки, весной поглядим, приживутся ли. Недавно ходил туда, смотрел, как они там. Заметил следы пограничников. Значит, проверяли! Контроль здесь строгий, и это хорошо! Это необходимо!“ — говорит Андрес, когда мы выехали из Кийслова.

“Я ничего не имею против этого, нам-то ведь всё равно нельзя туда попасть”.

В дверях стоит хозяйка дома. “У нас здесь нет проблем, мы никого не боимся. В прошлом мы хорошо ладили с русскими. Нет же ничего плохого в русской нации, нормальный народ. Отсюда через два километра по полю, уже на русской стороне, в Воронкино есть магазин. Мы туда всегда ходили за покупками. А теперь нельзя границу пересекать, коронавирус…”, — сетует она.

Едем в деревню Кийслова. Останавливаемся у первого дома, рядом с которым, несмотря на ноябрь, цветет роза.

Останавливаемся у таблички желтого цвета “Стой!”. Андрес берет телефон и звонит пограничникам, чтобы узнать, можем ли мы двигаться дальше.

“Смотри, вон там камера! И тут камера! И вот еще одна”, — начинает знакомство с приграничным краем Андрес.

“Как думаете, будет ли польза от этой режущей проволоки?”

“Пока я не понимаю, про какую опасность все говорят. Пограничники, конечно, ходят постоянно. Воровства или чего-то подобного у нас нет. Освещение есть, петухи, если надо, сигнал подадут, собаки лают, если что-то не так”, — отвечает Айно на вопрос, как она оценивает обстановку в связи со строительством границы.

“Хм, странно. Дверь открыта. Наверное, Айно во дворе. Ау, Айно!“ — кричит Андрес. Заходим за дом и видим Айно, идущую с поля навстречу нам.

Стучит сначала в дверь, потом в окно. Никто не отвечает. Тишина.

Слушая Николая, Андрес жалуется, что у Эстонии нет своей приграничной политики.

“Каждую среду я езжу в Вастселийна. Беру еще двух женщин и мы едем на моей “Ниве”. Туда заедем, сюда заедем, а потом в магазин. Закупаемся и обратно”.

“Раньше мы ходили в магазин в Воронкино. Отсюда два-три километра пешком. А сейчас приходится ездить в Вастселийна — а это уже 15 километров! У меня есть машина — “Нива”, куплена еще в русское время с разрешением на покупку автомобиля. Хорошая машина. Единственная беда, что запчасти сложно получить. Только в России они есть”, — добавляет он.

“Конечно! Если всё идет насмарку, как сейчас, сразу вспоминают про русских. Русским нет смысла сюда кого-то отправлять. Зачем им это? Я смотрю русское телевидение, у них своих проблем видимо-невидимо. Как листьев на дереве”, — говорит церковный староста Николай Прокопьев.

“Ничего подобного! Животные вот только не смогут туда-сюда передвигаться. Они ж не поймут, что тут проволока, попробуют пройти, поранятся. Что тогда делать? Кто им поможет?”

“Тот факт, что на границе строятся ограждения, придает чувство защищенности? Или это не имеет значение?”

“Я чего их бояться! Я служил в советской армии в 1967 году, в военно-воздушных силах Азербайджана. В 1969 году отправили домой с оркестром. Спасибо на этом”.

“Польза, может, и будет, но она диким животным сильно навредит, поранит их. Они ж не в курсе, что именно здесь проходит эстонско-российская граница”, — говорит Айно.

“Господи, вот на польской границе-то какой ужас творится. Правда, по телевизору говорят, что вроде спокойнее становится. Вот там, наверное, страшно. А у нас здесь ничего нет, брать тоже нечего, да и рабочих рук нет. А сельского хозяйства без рабочей силы не бывает. Вот смотрите. У меня сейчас 35 голов — 18 коров, 17 телят. Я сама уже слишком старая, у сына со здоровьем плохо, помочь больше некому. Приходится понемногу ликвидировать домашнее хозяйство”, — добавляет она.

“А почему нет рабочих рук?”

По словам Айно, местные мужики могут умереть от голода, но работать не хотят. “Собирают грибы и ягоды, продают, а вырученные деньги пропивают. Молодежь в эти края не едет, им нужны развлечения. А какие уж развлечения в наших краях?!“ — вздыхает Айно.

***

Деревня Уусвада. У дороги стоит красивый желтый дом. По двору величаво ходит петух, кукарекая так громко, что закладывает уши.

Одэ Вислапуу держится за дверную ручку, не переступая порога. На ногах — галоши и белоснежные шерстяные носки, на голове — платок.

“Вы не боитесь жить у самой границы?”

“А чего бояться? Я родилась здесь при Эстонии, жила здесь и при русских, и при немцах, в советское время никуда отсюда не уехала. Здесь же и доживаю свой век. Как в раю”, — смеется Одэ.

“Страшно становится только когда телевизор включаю. Поэтому стараюсь его лишний раз не смотреть, зачем мне знать про чужие несчастья. Вот такая я странная старуха. Меня не интересует, кто там в беду попал, кому там плохо. У меня свои проблемы”, — добавляет она.

“А как Вы здесь живете?”

“Старик работает, а я по хозяйству: дров в дом принести, куриц в курятник загнать, еды приготовить. Живем потихоньку”.

“А сколько Вам лет?”

“Нечего про возраст спрашивать. И фотографировать меня не надо, не разрешаю!”

***