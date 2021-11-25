ВИДЕО | Турист принял живого крокодила за пластиковую фигуру и поплатился

В парке развлечений Amaya View на Филиппинах турист стал жертвой крокодила. Посетитель принял хищника за пластиковую модель и залез в его бассейн, чтобы сделать селфи, сообщает "Моя Планета" .

68-летний мужчина позировал для фото, держа телефон в одной руке. Внезапно 12-футовый крокодил схватил его за руку и утащил в воду. Мужчине удалось вырваться и убежать от хищника, не потеряв конечность. Пострадавшему оказали помощь и отправили в больницу.

После инцидента посетитель и его семья обвинили парк развлечений в том, что администрация не установила знаки, предупреждающие об угрозе опасности. Обследование показало, что мужчина получил переломы костей и восемь глубоких ран на левой руке, а также на бедре. Представители парка развлечений согласились взять на себя лечение пострадавшего, но не согласились с тем, что не предупреждали туристов об опасных животных.