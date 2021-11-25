Развязка истории: жених американской туристки, убитой при странных обстоятельствах, покончил с собой

Родители Петито объявили ее в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь в течение двух недель. 22 сентября официальные лица подтвердили, что “подходящее под описание” девушки тело было найдено в лесу рядом с национальным парком в воскресенье. Позднее было подтверждено, что останки принадлежат ей, а смерть Петито носила насильственный характер, сообщает TASS.

После исчезновения невесты Брайн Лондри вернулся домой, но вскоре отбыл в неизвестном направлении, никак не прокомментировав случившееся с девушкой. На протяжении всего расследования он находился в федеральном розыске и считался основным подозреваемым в деле об исчезновении и последующем убийстве невесты.

Тело 23-летнего Брайана Лондри нашли в лесах штата Флорида. Судмедэксперты установили, что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Родители Брайана Лондри, оплакивая потерю сына, надеются, что окончание расследования этой трагедии успокоит и их, и семью девушки, пишет BBC.