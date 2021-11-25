25.11.2021, 11:10
ФОТО и ВИДЕО | "Хорошо погуляли": пассажиры парома Tallink оставили после себя горы мусора и грязи(5)
Foto: Delfi lugeja
На прошлой неделе паром Baltic Queen отправился в специальный круиз. Судя по фото, которое было сделано в последний день путешествия, пассажиры, находившиеся на пароме с 19 по 21 ноября, отдыхали так "хорошо, весело и, вероятно, шумно", что позабыли про элементарные правила приличия.
“После специального круиза паром действительно нуждался в большей уборке, чем обычно, но наша команда со всем прекрасно справилась еще до окончания рейса”, — сказала руководитель по коммуникации AS Tallink Grupp Катри Линк.
Катри Линк отметила, что данный круиз, а также большая уборка после рейса не связаны с технической неисправностью, из-за которой судно Tallink было вынуждено вернуться в эстонскую столицу в понедельник вечером.