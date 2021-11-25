ФОТО | В Аэропорту Хельсинки откроется обновленный пассажирский терминал(1)
“Мы очень гордимся тем, что мы можем предложить пассажирам здания мирового уровня. Я еще не встретил ни одного человека, который не выразил бы восхищение, войдя в наши двери, — говорит Хенри Ханссон, вице-президент по технологии и устойчивости Finavia. — Терминал, его сооружения и услуги уже стали новой визитной карточкой Финляндии. Для многих людей именно Аэропорт Хельсинки становится первой точкой контакта с нашей страной”.
“Проект по расширению позволит укрепить позиции Аэропорта Хельсинки как международного транзитного аэропорта. Его непревзойденное преимущество заключается в стратегическом месторасположении между Европой и Азией. Лучшие услуги и более гладкий поток транзитного движения способствуют конкурентоспособности Финляндии”, — сказала директор Аэропорта Хельсинки Улла Леттиефф.
Величественный главный вход приводит пассажиров в зал для отправляющихся рейсов, в котором сразу же бросается в глаза впечатляющая волнообразная деревянная крыша. Днем пространство освещается естественным светом, проходящим через большие и просторные окна. Одной из целей строительных работ было восстановление духа приключения и романтики авиарейсов. Вдохновением для архитектуры послужил классический финский дизайн, например, работы Тапио Вирккала из серии Ultima Thule, а также географические контуры страны. Оформление крыши, отделенной настоящей финской елью, играет чередованием легкости и тяжести. Крыша состоит из 500 уникальных элементов из многослойных клееных деревянных панелей, расположенных поодиночке подобно огромной мозаике.
При планировании работ аспекты экологической ценности и уменьшения объемов выбросов углекислого газа занимали центральное место. В итоге энергоэффективность терминала на 30% превышает официальные требования. “Экологичность являлась важной целью в ходе всей программы по развитию. Она являлась определяющим фактором в отношении всего, что мы делали, включая планирование, строительство, сотрудничество и обслуживание. Предназначенное для дальних рейсов расширение уже прошло сертификацию по стандарту BREAAM, что подтверждает целостный и экологичный характер всех работ”, — говорит вице-президент по технологии и устойчивости Finavia.
К примеру, энергосбережение достигается благодаря хорошей теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания и эффективной системе рекуперации тепла. Умные светильники затемняются и выключаются в зависимости от того, сколько естественного света попадает в терминал через его огромные окна. В новом парковочном здании P1 Premium/P2 транспортные средства заряжаются посредством солнечной энергии.
Лучшие услуги и удобства для пассажиров
Новый мультимодальный пассажирский центр объединяет несколько видов транспорта. В терминал можно попасть прямо из нового парковочного здания (P1 Premium/P2) и железнодорожного вокзала всего за пару минут. Автобусный вокзал и остановки такси расположены прямо у дверей входа. С 1 декабря машины и такси для высадки пассажиров смогут подъезжать прямо к главной двери.
Несмотря на то, что двери нового терминала Terminal 2 откроются уже 1 декабря, некоторые строения в аэропорту еще полностью не готовы. Летом 2022 года заработает новая зона проверки безопасности и регистрации на рейсы, а также откроется зона ресторанов. В 2023 году завершатся работы по перестройке выходов на посадку и зоны выдачи багажа для пассажиров из Шенгенской зоны.
Все новшества и изменения, которые будут представлены в начале декабря, затронут пассажиров, путешествующих через терминал Terminal 2. В терминале Terminal 1 вся обстановка, включая организацию транспорта и услуги, по началу останется неизменной.
Новый Аэропорт Хельсинки в цифрах:
• Площадь терминала увеличится на 45% — она будет равна территории хельсинского парка развлечений Линнанмяки
• На 100% больше выходов с телетрапами для широкофюзеляжных самолетов — их количество увеличится с восьми до шестнадцати
• Пропускная способность сортировки багажа увеличится на 50%
• Пропускная способность паспортного контроля увеличится на 50%
• Будет реновировано 450 000 квадратных метров перрона, включая парковочную зону и рулежные дорожки для самолетов — их площадь будет равна площади 90 футбольных полей
• Мультимодальный пассажирский центр, объединяющий несколько видов транспорта
• Finavia инвестирует в проект по расширению 1 миллиард евро