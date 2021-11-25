ФОТО | В Аэропорту Хельсинки откроется обновленный пассажирский терминал

При планировании работ аспекты экологической ценности и уменьшения объемов выбросов углекислого газа занимали центральное место. В итоге энергоэффективность терминала на 30% превышает официальные требования. “Экологичность являлась важной целью в ходе всей программы по развитию. Она являлась определяющим фактором в отношении всего, что мы делали, включая планирование, строительство, сотрудничество и обслуживание. Предназначенное для дальних рейсов расширение уже прошло сертификацию по стандарту BREAAM, что подтверждает целостный и экологичный характер всех работ”, — говорит вице-президент по технологии и устойчивости Finavia.

Величественный главный вход приводит пассажиров в зал для отправляющихся рейсов, в котором сразу же бросается в глаза впечатляющая волнообразная деревянная крыша. Днем пространство освещается естественным светом, проходящим через большие и просторные окна. Одной из целей строительных работ было восстановление духа приключения и романтики авиарейсов. Вдохновением для архитектуры послужил классический финский дизайн, например, работы Тапио Вирккала из серии Ultima Thule, а также географические контуры страны. Оформление крыши, отделенной настоящей финской елью, играет чередованием легкости и тяжести. Крыша состоит из 500 уникальных элементов из многослойных клееных деревянных панелей, расположенных поодиночке подобно огромной мозаике.

“Проект по расширению позволит укрепить позиции Аэропорта Хельсинки как международного транзитного аэропорта. Его непревзойденное преимущество заключается в стратегическом месторасположении между Европой и Азией. Лучшие услуги и более гладкий поток транзитного движения способствуют конкурентоспособности Финляндии”, — сказала директор Аэропорта Хельсинки Улла Леттиефф.

“Мы очень гордимся тем, что мы можем предложить пассажирам здания мирового уровня. Я еще не встретил ни одного человека, который не выразил бы восхищение, войдя в наши двери, — говорит Хенри Ханссон, вице-президент по технологии и устойчивости Finavia. — Терминал, его сооружения и услуги уже стали новой визитной карточкой Финляндии. Для многих людей именно Аэропорт Хельсинки становится первой точкой контакта с нашей страной”.

К примеру, энергосбережение достигается благодаря хорошей теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания и эффективной системе рекуперации тепла. Умные светильники затемняются и выключаются в зависимости от того, сколько естественного света попадает в терминал через его огромные окна. В новом парковочном здании P1 Premium/P2 транспортные средства заряжаются посредством солнечной энергии.

Лучшие услуги и удобства для пассажиров



Новый мультимодальный пассажирский центр объединяет несколько видов транспорта. В терминал можно попасть прямо из нового парковочного здания (P1 Premium/P2) и железнодорожного вокзала всего за пару минут. Автобусный вокзал и остановки такси расположены прямо у дверей входа. С 1 декабря машины и такси для высадки пассажиров смогут подъезжать прямо к главной двери.

Несмотря на то, что двери нового терминала Terminal 2 откроются уже 1 декабря, некоторые строения в аэропорту еще полностью не готовы. Летом 2022 года заработает новая зона проверки безопасности и регистрации на рейсы, а также откроется зона ресторанов. В 2023 году завершатся работы по перестройке выходов на посадку и зоны выдачи багажа для пассажиров из Шенгенской зоны.

Все новшества и изменения, которые будут представлены в начале декабря, затронут пассажиров, путешествующих через терминал Terminal 2. В терминале Terminal 1 вся обстановка, включая организацию транспорта и услуги, по началу останется неизменной.

Новый Аэропорт Хельсинки в цифрах:



• Площадь терминала увеличится на 45% — она будет равна территории хельсинского парка развлечений Линнанмяки

• На 100% больше выходов с телетрапами для широкофюзеляжных самолетов — их количество увеличится с восьми до шестнадцати

• Пропускная способность сортировки багажа увеличится на 50%

• Пропускная способность паспортного контроля увеличится на 50%

• Будет реновировано 450 000 квадратных метров перрона, включая парковочную зону и рулежные дорожки для самолетов — их площадь будет равна площади 90 футбольных полей

• Мультимодальный пассажирский центр, объединяющий несколько видов транспорта

• Finavia инвестирует в проект по расширению 1 миллиард евро

