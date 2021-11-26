"Улицы опустели, люди сидят дома. Это очень болезненно": студентка рассказала RusDelfi о ситуации в Австрии

Ты сейчас в каком городе? Что вообще происходит в Австрии?

В данный момент я проживаю и работаю в Вене. С понедельника, 22 ноября 2021 года, на всей территории Австрии был введен жесткий локдаун.

Как вы переживаете локдаун, какие настроения у людей?

Всё проходит достаточно спокойно, люди действительно сидят по домам. Улицы заметно опустели. Местные жители приняли локдаун как должное (во всяком случае, из моего окружения). Тем не менее, общее настроение вряд ли можно назвать позитивным. Здесь мне только остаётся цитировать слова главы Австрии Александра Шалленберга: “Это очень болезненно.”

Ты говоришь, что о локдауне сообщили за два дня — в государстве неразбериха?

Неразберихи в государстве нет. Если бы она была, то были бы крупные волнения (конечно, протесты были, но это были скорее разовые и относительно мирные акции). Все предполагали и ожидали того, что локдаун будет, просто не знали когда и в какой форме (за пару недель он был введен для непривитых — и его эффективность оказалась под большим вопросом). Конференция о введении ограничений была проведена в пятницу утром, а локдаун был введен в понедельник.

Думаю, что самыми недовольными были работники общепита, участники и организаторы рождественских ярмарок, отели и, естественно, туристы — для них это форс-мажорные обстоятельства (как, впрочем, последние два года).

О разделение общества на два лагеря и распространении фейк-ньюс говорить не буду — ничего необычного для других стран здесь не происходит.

Почему его ввели? Что это из себя представляет — закрытие магазины, спортзалы, комендантский час?

Причиной ввода является массовое увеличение количества корона-инфицированных, которое бьет рекорды последние недели. В связи с этим, Австрия приняла решение о введении общенационального локдауна. Он будет действовать не более 20 дней, начиная с понедельника, 22 ноября. 13 декабря ограничения продолжают распространяться только на непривитых людей.

Локдаун в Австрии. Основные ограничения: