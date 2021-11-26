"Улицы опустели, люди сидят дома. Это очень болезненно": студентка рассказала RusDelfi о ситуации в Австрии
Ты сейчас в каком городе? Что вообще происходит в Австрии?
В данный момент я проживаю и работаю в Вене. С понедельника, 22 ноября 2021 года, на всей территории Австрии был введен жесткий локдаун.
Как вы переживаете локдаун, какие настроения у людей?
Всё проходит достаточно спокойно, люди действительно сидят по домам. Улицы заметно опустели. Местные жители приняли локдаун как должное (во всяком случае, из моего окружения). Тем не менее, общее настроение вряд ли можно назвать позитивным. Здесь мне только остаётся цитировать слова главы Австрии Александра Шалленберга: “Это очень болезненно.”
Ты говоришь, что о локдауне сообщили за два дня — в государстве неразбериха?
Неразберихи в государстве нет. Если бы она была, то были бы крупные волнения (конечно, протесты были, но это были скорее разовые и относительно мирные акции). Все предполагали и ожидали того, что локдаун будет, просто не знали когда и в какой форме (за пару недель он был введен для непривитых — и его эффективность оказалась под большим вопросом). Конференция о введении ограничений была проведена в пятницу утром, а локдаун был введен в понедельник.
Думаю, что самыми недовольными были работники общепита, участники и организаторы рождественских ярмарок, отели и, естественно, туристы — для них это форс-мажорные обстоятельства (как, впрочем, последние два года).
О разделение общества на два лагеря и распространении фейк-ньюс говорить не буду — ничего необычного для других стран здесь не происходит.
Почему его ввели? Что это из себя представляет — закрытие магазины, спортзалы, комендантский час?
Причиной ввода является массовое увеличение количества корона-инфицированных, которое бьет рекорды последние недели. В связи с этим, Австрия приняла решение о введении общенационального локдауна. Он будет действовать не более 20 дней, начиная с понедельника, 22 ноября. 13 декабря ограничения продолжают распространяться только на непривитых людей.
Локдаун в Австрии. Основные ограничения:
- Ограничения на выход из дома. Разрешается покидать свою квартиру только по определенным причинам, например: работа, покупка продуктов, общение с близкими людьми, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Две семьи могут встречаться, если они являются близкими родственниками или опекунами, посещения других могут происходить только в одиночку.
- Сфера услуг (например, парикмахерские), спортивный залы, а также розничная торговля не жизненно важными товарами закрыты. Оставаться открытыми разрешено только магазинам для повседневных нужд, таким как супермаркеты. Открыты аптеки, почтовые отделения, банки и магазины сотовой связи.
- Сфера общественного питания существенно ограничена. Рестораны могут по-прежнему предлагать еду и напитки навынос, однако их необходимо употреблять не менее чем в 50 метрах от ресторана или воспользоваться услугами заказа и доставки на дом.
- Ограниченная работы школы остаются открытыми, но посещать их могут только те, у кого нет возможности оставаться дома. Детям разрешается оставаться дома без справки от врача и получать учебные пакеты из школ. Данный пункт вызвал путаницу как среди родителей и детей, так и учителей, а также у руководства школ — нет четкого плана, как преподавать в таких условиях (в первый день локдауна в школу пришло до 90% всех учащихся). Требование о ношении маски распространяется на все классы.
- Университетам дают возможность самостоятельно выбирать метод обучения. По возможности, большинство классов были переведены онлайн.
- Маски FFP2 обязательны во всех помещениях. Это также касается и рабочего места.
Что с вакцинацией? Она обязательна? Люди вакцинируются или уровень все равно маленький?
До сегодняшнего дня вакцинация не была для всех обязательной. Последствиями крайнего скептицизма австрийцев стал взрывной рост заболевших и как следствие переполненные отделения интенсивной терапии.
С февраля правительство нового канцлера Александра Шалленберга решило сделать вакцинацию обязательной. Пока не ясно, какими механизмами будет обеспечен этот процесс. Очевидно, что некоторые австрийцы, число которых трудно сегодня определить, будут категорически против принуждения. Поэтому трудно что-либо прогнозировать. Ближайшая задача — сбить коронавирусную волну и попытаться спасти рождественские праздники.
Что в целом думаешь об этой ситуации? Когда все закончится?
Мне кажется, что правительство Австрии действует в интересах большинства. Оно принимает решения на основании последних научных данных. Я лично тоже склонна доверять мнению специалистов, в чью компетенцию входит принятие решений по данным вопросам. Мое глубокое убеждение, что эти специалисты действуют в интересах людей. Кроме того, за время пандемии накопилась большая информационная база, на основании которой принимаются те или иные меры.
Что же касается экономики, то финансовая помощь будет расширена — в частности, это касается гарантий по кредитам, отсрочек по налогам, компенсации убытков и активизации работы фонда помощи нуждающимся.
Австрия — экономически очень устойчивое государство. Уверена, что выход будет найден для всех. А когда всё закончится? Я не знаю.
5 904 364 человека имеют активный сертификат вакцинации (66,10% от общего населения и 74,73% от населения, имеющего право на вакцинацию).
6 256 741 человек получили хотя бы одну прививку (70,04% всего населения, а также 79,19% населения, имеющего право на вакцинацию).
Источник: https://info.gesundheitsministerium.at