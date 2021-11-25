Еврокомиссия предложила изменить правила путешествий в ЕС из третьих стран

Еврокомиссия предложила новые правила путешествий в Евросоюз и Шенгенскую зону из третьих стран в условиях пандемии коронавируса. Проект соответствующей рекомендации Совета ЕС в Еврокомиссии представили в четверг, 25 ноября, пишет Deutsche Welle.

В ЕС хотят отменить “зеленый” список для путешествий

Одно нововведение касается “зеленого” списка стран с низким уровнем распространения коронавируса, жителей которых рекомендовано пускать в ЕС независимо от статуса их вакцинации. На первом этапе — с 10 января до конца февраля 2022 года — должны облегчить критерии для внесения страны в “зеленый” перечень. Например, если сейчас предел установлен на уровне 75 новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 населения на протяжении 14 дней, то Еврокомиссия предлагает поднять эту границу до 100.

Но уже на втором этапе — с 1 марта следующего года — этот список хотят полностью отменить. В Еврокомиссии поясняют это прогрессом в деле вакцинации в мире, а также желанием перейти к системе, учитывающей статус путешественников, а не страны их отправления в путь.

Напомним, что сейчас в “зеленом” списке около 20 стран. Ни Россия, ни Беларусь в него не попадали, поскольку не выполняли критерии. Украина же была в нем с июля по 9 ноября 2021 года.

В ЕС предлагают пускать привитых вакцинами из списка ВОЗ

Еврокомиссия предлагает также расширить список людей, которых следует пускать в Шенген. Сейчас кроме тех, у кого есть уважительная причина (например, это работники международного транспорта), это и те, кто привился четырьмя зарегистрированными в ЕС вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.