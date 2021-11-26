Сегодня Cоляной склад Ротерманна приглашает всех на день открытых дверей

В музее открыты две постоянных выставки. На выставке “Исследуй пространство” экспонаты можно рассматривать, трогать и нюхать. Это позволяет ощутить пространство и понять сущность архитектуры.

На выставке “Живое пространство” представлены макеты наиболее выдающихся объектов XX и XXI века.

Можно также посетить временную международную выставку “Оазис”, которая представляет микросреду, созданную художниками, архитекторами и дизайнерами, предлагая людям новые инновационные и безопасные среды обитания в различных формах среди враждебного мира.

Музей открыт с 11 до 18 часов.