26.11.2021, 13:32
Евросоюз хочет запретить полеты из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса(3)
Foto: Rauno Volmar
Европейский союз предлагает запретить полеты из стран Южной Африки, где был обнаружен новый штамм COVID-19, который, по мнению ученых, может помешать попыткам обуздать пандемию, пишет rusERR со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Европейская комиссия предлагает в тесном сотрудничестве с входящими в ЕС странами остановить полеты из южной части Африки, где был обнаружен новый, вызывающий беспокойство штамм вируса B.1.1.529, сообщила фон дер Ляйен в Twitter.
Германия уже запретила большинство рейсов из Южно-Африканской Республики. В страну допускаются только граждане Германии, которые должны оставаться на карантине в течение двух недель, даже если они были вакцинированы.