Евросоюз хочет запретить полеты из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Европейская комиссия предлагает в тесном сотрудничестве с входящими в ЕС странами остановить полеты из южной части Африки, где был обнаружен новый, вызывающий беспокойство штамм вируса B.1.1.529, сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

Германия уже запретила большинство рейсов из Южно-Африканской Республики. В страну допускаются только граждане Германии, которые должны оставаться на карантине в течение двух недель, даже если они были вакцинированы.