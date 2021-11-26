ФОТО | Какая красота! На Ратушной площади в Таллинне открыли рождественский рынок

Новые удивительные вкусы будут представлены в ассортименте глинтвейна, который в этом году расширился за счет глинтвейна ручной работы. Горячие напитки, как с алкоголем, так и без него, местные мастера готовят, пожалуй, из всех растущих в Эстонии ягод! Гости смогут отведать глинтвейн из облепихи, клюквы, малины и черной смородины, яблок и имбиря, сливы, черники, вишни, и конечно же, глинтвейны с классическими вкусами.

В этом году Рождественская ярмарка ориентирована прежде всего на местных жителей, и поэтому выбор блюд и напитков будет более широким, чем обычно. Наряду с традиционными вкусами гости смогут открыть для себя удивительные, но при этом полностью местные рождественские ароматы. В продуктовых киосках можно будет подкрепиться такими знаменитыми и сытными рождественскими блюдами, как тушеная свинина и квашеная капуста, а также различными колбасами, от крупяных и кровяных колбасок, до изысканных колбас из баранины, приготовленных на гриле. Новинкой для гостей, предпочитающих вегетарианскую или веганскую еду, станет питательный суп из чечевицы и нута.

Радостная новость для детей — помимо двух классических каруселей на рождественской ярмарке появилась третья, совершенно другая карусель. Вместо привычного рождественского поезда пассажиров по Старому городу теперь будет возить двухэтажный рождественский автобус. Как всегда, рядом с домиком Деда Мороза установлен почтовый ящик, в который все желающие могут бросить Деду Морозу письмо с просьбой о подарке или просто с хорошими пожеланиями.

Уже традиционно жемчужиной и центральной точкой Рождественской ярмарки будет рождественская елка, которая в этом году отмечает юбилей: 580 лет назад, в 1441 году, на таллиннской Ратушной площади была установлена первая рождественская елка в Европе. Теперь эта традиция распространилась по всему миру и стала важной частью рождественских обычаев самых разных народов — своя рождественская елка уже есть почти на каждой деревенской площади. В этот раз подходящая для представительской площади нашей столицы ель была найдена в волости Куусалу. Чтобы украсить ель понадобилось 300 золотых шаров разных размеров и более 3 километров световых гирлянд.

Варенья ручной работы включают восхитительные рождественские чатни, варенья для сыров и блинов, такие как, например, грушево-имбирное варенье или джем из шишек. Венцом естественного и здорового выбора станет продажа антивирусных и иммуностимулирующих продуктов, шотов и эликсиров из чаги (березовый гриб) — будут представлены даже варианты с рождественскими специями. Как и прежде, среди рождественских лакомств гости смогут найти разнообразный хлеб ручной работы, как с клюквой, так и с тмином, а также рождественское печенье, рождественские эклеры, и горячие пончики в шоколадном соусе.

Впервые на Таллиннской Рождественской ярмарке будет работать вафельный киоск. Помимо сладких вафель, в нем будут предлагаться сырные вафли с соусом чили тартар, и даже вафли без глютена и сахара.

В мире пипаркооков гостей также ждут интересные новинки — помимо обычных всем известных пипаркооков будут представлены пипаркооки ручной работы, уровень исполнения которых позволяет смело назвать их произведениями искусства. Самые красивые из них будут продаваться только на Таллиннской Рождественской ярмарке.

Подарочные пакеты Деда Мороза можно будет наполнить в киосках мастеров ручной работы, в одном из которых гости смогут найти даже мир кукол и гномов местного ручного изготовления. В соответствии с зимним сезоном, на ярмарке будут продаваться тапочки из овчины, а также трикотаж из натуральной шерсти.

Украсить себя в соответствии с главными мировыми рождественскими трендами моды поможет киоск рождественских украшений от эстонских дизайнеров, в котором из года в год предлагаются только самые модные товары. Уже второй год подряд на ярмарке будет открыт Киоск культуры, предлагающий гостям жемчужины эстонской культуры, в том числе книги эстонских авторов и музыку эстонских артистов на CD, DVD и виниле.

Уже в это воскресенье, 28 ноября, в 14:00 первую свечу Адвента зажгут мэр Таллинна Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яан Таммсалу. Кроме того, пройдет выступление нескольких хоров.

Как и в прошлом году, сцена будет установлена только для особых мероприятий, но наслаждаться рождественской программой можно будет по всему Старому городу. В рамках проекта “Живые окна” по субботам будут вновь оживать пустые витрины магазинов, в которых будут выступать молодые музыканты. Первый концерт состоится уже 27 ноября на улице Виру. Во время рождественской ярмарки в Доме Хопнера пройдет несколько концертов и мастер-классов, и для гостей также будет открыта Гильдия Катарины и музеи Старого города.

Стать частью рождественской сказки можно будет не только в Старом городе, но и за его пределами. Ворота и сводчатые проходы Старого города уже получили новые украшения, на улицах повсюду видны световые гирлянды и венки, а на Площадь Свободы возвращается красочная световая инсталляция. По всему городу установлено 250 небольших сверкающих огнями елей.

Таллиннская Рождественская ярмарка будет работать каждый день с 12:00 до 19:00, а горячие напитки будут предлагаться в течение еще нескольких часов после закрытия. Рождественская ярмарка будет открыта до вечера 2 января 2022 года.

Приходите на Таллиннскую Рождественскую ярмарку и станьте частью новогодней сказки!