Всем жителям Эстонии, возвращающимся из-за границы, рекомендуется бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

С пятницы, 26 ноября, Департамент здоровья будет предоставлять бесплатное тестирование всем возвращающимся из-за границы жителям Эстонии, поскольку в Южной Африке был выявлен вызывающий озабоченность новый штамм коронавируса B.1.1.529.

По словам исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, важно, чтобы все люди, приезжающие из-за границы, проходили ПЦР-тестирование. “Речь идет о мере предосторожности, потому что о новом штамме пока нет достаточно информации для окончательных выводов. Важно как можно быстрее выявлять новые варианты и изолировать зараженных, чтобы предотвратить широкое распространение новых штаммов”, — сказала Хярма.

Штамм B.1.1.529 в Эстонии пока не выявлен, на данный момент в нашей стране по-прежнему доминирует дельта-штамм коронавируса.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, потребуется несколько недель, чтобы оценить степень заразности нового штамма и эффективность вакцин против этого варианта коронавируса. Крайне важно подчеркнуть, что существующие меры инфекционного контроля должны быть сохранены для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения дала новому штамму вируса название Омикрон. Из-за его чрезвычайно быстрого распространения страны Европейского Союза решили приостановить авиасообщение с несколькими государствами Южной Африки. Так, отменяются все рейсы из Ботсваны, Свазиленда, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.