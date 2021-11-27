С 29 ноября вернуться в Эстонию без ограничений можно лишь из Ватикана

По сравнению с прошлой неделе из“зеленого” списка в “желтый” перешла Испания. В “зеленом” списке остался только Ватикан. В этот список входят страны с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 случаев на 100 000 человек за последние две недели. В Ватикане он равен нулю.

При въезде из Испании, Италии, Швеции и с Мальты от требования самоизоляции с 29 ноября можно освободиться, предъявив справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В этих странах из “желтого” списка показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.

В “красный” список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 29 ноября входят Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словения, Словакия, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания. При возвращении из этих стран от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны либо оставаться в самоизоляции 10 дней, либо сдать два отрицательных теста на коронавирус с промежутком не менее шести дней.