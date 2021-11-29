Путешествия лучше пока отложить | Ограничения при возвращении в Эстонию: в "зеленом" списке остался лишь Ватикан
!!! Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 29 ноября по 5 декабря, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (уровень заболеваемости — 125,19 ↑), Испания (132,43 ↑), Мальта (163,83 ↑) и Италия (175,03 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Финляндия (234,58 ↑), Португалия (248,02 ↑), Румыния (252,28 ↓), Франция (280,18 ↑), Монако (326,16 ↑), Кипр (440,2 ↑), Норвегия (491,49 ↑), Сан-Марино (557,28 ↑), Болгария (590,51 ↓), Люксембург (595,1 ↑), Исландия (613,24 ↑), Польша (648,63 ↑), Германия (731,83 ↑),Латвия (749,18 ↓), Андорра (779,76 ↑), Швейцария (783,82 ↑), Великобритания (798,68 ↑), Дания (818,89 ↑), Греция (866,88 ↑), Литва (1 008,88 ↓), Венгрия (1 184,29 ↑), Ирландия (1 214,74 ↑), Нидерланды (1 386,38 ↑), Лихтенштейн (1 393,66 ↑), Бельгия (1 610,05 ↑), Хорватия (1 703,68 ↑), Чехия (1 720,82 ↑), Австрия (1 992,48 ↑), Словакия (2 038,21 ↑) и Словения (2 136,97 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Аргентины, Австралии, Бахрейна, Индонезии, Катара, Колумбии, Кувейта, Южной Кореи, Намибии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии и Новой Зеландии.