ФОТО | В Риге зажглись огни на главных рождественских елках

В этом году на елке на Домской площади зацвели как большие, так и маленькие рождественские звезды или пуансеттии. Они украшают елку в красных и серебряных тонах. Ель на Ратушной площади богато декорирована в типичном средневековом стиле с использованием позолоченных элементов - звезд и разнообразных орнаментов. Ель на набережной 11 ноября также оформлена в типичных для Рождества цветах.