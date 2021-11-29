ФОТО | Вильнюс снова удивил: смотрите, какая необычная елка установлена в этом году в центре литовской столицы

На прошлой неделе на Кафедральной площади в Вильнюсе появилась 27-метровая красавица, украшенная снежинками. Эти тончайшие миниатюрные скульптуры, превращенные в элементы праздничного декора, были увеличены в тысячу раз — как если бы вы наблюдали настоящую снежинку через оптическое устройство.

По словам автора проекта Доминикаса Концевичюса, он был очарован геометрией и разнообразием снежинок. “Фрагменты зеркал, символизирующие лед, отражают украшения, иллюминацию и силуэты зданий, людей и неба. Все это создает игру света, цвета и формы”, — сказал он.

Жителей и гостей Вильнюса также порадуют рождественская ярмарка вокруг главной елки города, 3D-проекции на здании Кафедрального собора, каток у Белого моста и праздничный забег.

Для шестинедельного фестиваля “Рождество в столице” разработан и специальный рождественский маршрут “Вкус вильнюсского Рождества”, а на Кафедральную площадь вернется рождественская трехмерная сказка, которую покажут 25-30 декабря.

А вот какие елки были в Вильнюсе в прошлые годы:



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