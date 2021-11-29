Рецепт перехода российско-эстонской границы от актрисы Юлии Ауг

“Ну, вот, меня многие спрашивают, каким самым быстрым путём можно добраться до Таллинна.

Я делаю так.

Я в 6:30 вылетаю из Москвы, в 8:05 прилетаю в Питер, там меня ждёт машина трансфера, которая за 2 часа довозит меня до пешеходной границы на Парусинке. Сам проход границы на Парусинке занимает ровно 10 минут. При себе надо иметь документы разрешающие выезд из РФ и въезд в Эстонию, плюс к этому сертификат вакцинации. Спутник Эстония признаёт. Вместе с паспортом показываете кьюар код. И вы можете свободно передвигаться по Эстонии, без карантинов и дополнительных ПЦР.

В Эстонии время меньше на час. Если я приехала на границу в 10:30 по Москве, то в Нарве я вышла в 9:40

Дальше до Таллина на автобусе.

Автобусы ходят часто. Ближайшие 10:30 и 11:30

Я взяла билет на 11:30 и ещё успела заехать домой, проверить все ли дома в порядке.

В 14:50 я буду в Таллинне. Итого. В в 6:30 самолёт из Москвы. В 14:50 я в Таллине. Но при желании в Таллинне можно оказаться и в 13:50, расписание автобусов позволяет.

Лариса Юсипова.

Кстати! При посадке в междугородний автобус кьюар-код вакцинации не спрашивают."