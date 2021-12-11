Сказочные замки Эстонии, до которых рукой подать

Несмотря на то, что экзотические путешествия в силу понятных причин планировать пока по-прежнему сложно, отдохнуть в графских покоях, выпить кофе или отобедать-отужинать в древних стенах, представляя, как здесь собиралось когда-то аристократическое общество, – все это более чем реально. Благо в Эстонии достаточно по-настоящему сказочных замков, и если когда-то не хватало времени, чтобы посмотреть интересные места на расстоянии пары сотен километров, сейчас для этого самое время, уверена авторы журнала JANA Luxury.