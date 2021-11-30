В Музее Адамсона-Эрика открывается выставка работ талантливой художницы, скрытых от публики при советской власти

Музей Адамсона-Эрика уже четверть века знакомит публику с малоизвестным творчеством художниц 20-го века. В этом году отдельная выставка посвящена раннему творчеству Валве Янов, получившей образование в Высшей школе искусств “Паллас” и в Тартуском государственном художественном институте, начиная с первых достойных внимания экспериментов периода Второй мировой войны и заканчивая произведениями ранних 1960-х, относящихся к классике эстонского авангарда. Многие из экспонатов ранее не выставлялись в Таллинне.

Валве Янов, учившаяся под руководством Йоханнеса Выэрахансу, Эльмара Китса и Адо Ваббе, стала одной из центральных фигур объединения 1960 года, первого в Эстонии послевоенного неофициального объединения художников. Основным местом его встреч стал дом художницы в тартуском районе Карлова. Оно сформировалось после 1956 года, и в его инициативную группу также входили Сильвия Йыгевер, Кая Кярнер, Лембит Саартс, Юло Соостер, Люйдия Валлимяэ-Марк и Хельдур Вийрес. Свое название объединение получило в честь выставки в Тартуской 8-й средней школе в 1960 году, состоявшейся без цензуры и ставшей его единственным общим публичным выступлением. Деятельность его участников сыграла важную роль в движении сопротивления в эстонском искусстве, сохраняя эстетические ценности вопреки тоталитарной системе. Тартуское объединение художников, которые решительно модернизировали выразительные средства и художественный язык в Эстонии, стало предшественником таллиннского объединения ANK ’64.

Работы Валве Янов, отобранные для выставки, предоставлены частными коллекциями и фондами музея. Дополняют экспозицию избранные произведения учившихся вместе с ней единомышленников — в основном это малоизвестные портреты самой Янов.