Израиль, Япония и Марокко ввели запрет на въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса

Кроме того, Австралия на две недели отложила открытие своих границ для иностранных студентов, квалифицированных мигрантов и путешественников из Японии и Южной Кореи. Власти страны будут наблюдать за развитием ситуации с новым штаммом, пишет "Моя Планета".

США, Великобритания, Канада, Россия и страны Евросоюза объявили запрет на въезд путешественников только из южной части Африки.

Отметим, в начале ноября в Японии впервые за десять месяцев открыли границы для иностранцев. Израиль открылся для вакцинированных туристов месяц назад.

Новый вариант коронавируса, получивший название B.1.1.529 (“Омикрон”), появился в Ботсване. На сегодняшний день он является наиболее мутировавшей версией вируса и содержит 32 мутации. Случаи заболевания зафиксированы не только в странах Южной Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Великобритании, Израиле и других государствах.