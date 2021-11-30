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30.11.2021, 08:50

Израиль, Япония и Марокко ввели запрет на въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса

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Photo by Shai Pal on Unsplash
Причиной столь жестких мер стала угроза распространения нового штамма коронавируса под названием “Омикрон”.

Кроме того, Австралия на две недели отложила открытие своих границ для иностранных студентов, квалифицированных мигрантов и путешественников из Японии и Южной Кореи. Власти страны будут наблюдать за развитием ситуации с новым штаммом, пишет "Моя Планета".

США, Великобритания, Канада, Россия и страны Евросоюза объявили запрет на въезд путешественников только из южной части Африки.

Отметим, в начале ноября в Японии впервые за десять месяцев открыли границы для иностранцев. Израиль открылся для вакцинированных туристов месяц назад.

Новый вариант коронавируса, получивший название B.1.1.529 (“Омикрон”), появился в Ботсване. На сегодняшний день он является наиболее мутировавшей версией вируса и содержит 32 мутации. Случаи заболевания зафиксированы не только в странах Южной Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Великобритании, Израиле и других государствах.

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